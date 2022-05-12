Алтайский край поддержал создание федеральной программы по борьбе с борщевиком

Депутаты АКЗС поддержали обращение Псковского областного Собрания депутатов к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с предложением разработать целевую программу по борьбе с борщевиком Сосновского на федеральном уровне. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Псковичи, уверены, что региональных возможностей в борьбе с этим агрессивным сорняком не хватает, с чем согласились и коллеги из субъектов, в том числе представители Московской областной Думы, Госсовета Республики Татарстан, Алтайского краевого законодательного Собрания, Думы Астраханской области и другие.

Всего в поддержку выступили 25 регионов.

Если федеральную программу примут, это позволит освободить от сорняка значительные территории, большие участки придорожных земель, сельскохозяйственные угодья и земли населенных пунктов.

Речь идёт не столько о выделении федеральных средств, сколько о методах и способах борьбы, которые за короткий промежуток времени привели бы к значительному результату.

«Мы же понимаем, что не все решается исключительно финансами — здесь надо объединять усилия и организовать работу по всей стране, чтобы борщевик не появлялся вновь», — отметил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений России, потому что соприкосновение с ним приводит к сильным ожогам, требующим длительного лечения.

Ранее ученые и студенты АлтГУ создали вытяжку из борщевика Сосновского, которая эффективна при лечении кожных болезней.