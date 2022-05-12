Алтайский край поддержал создание федеральной программы по борьбе с борщевиком

Псковичи, уверены, что региональных возможностей в борьбе с этим агрессивным сорняком не хватает, с чем согласились и коллеги из субъектов, в том числе представители Московской областной Думы, Госсовета Республики Татарстан, Алтайского краевого законодательного Собрания, Думы Астраханской области и другие.
Всего в поддержку выступили 25 регионов.
Если федеральную программу примут, это позволит освободить от сорняка значительные территории, большие участки придорожных земель, сельскохозяйственные угодья и земли населенных пунктов.
Речь идёт не столько о выделении федеральных средств, сколько о методах и способах борьбы, которые за короткий промежуток времени привели бы к значительному результату.
«Мы же понимаем, что не все решается исключительно финансами — здесь надо объединять усилия и организовать работу по всей стране, чтобы борщевик не появлялся вновь», — отметил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.
Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений России, потому что соприкосновение с ним приводит к сильным ожогам, требующим длительного лечения.
Ранее ученые и студенты АлтГУ создали вытяжку из борщевика Сосновского, которая эффективна при лечении кожных болезней.