Алтайский край попытались напугать очередным коронавирусным фейком

Некоторые предприниматели в Алтайском крае получили письма, в которых предписано закрыть кафе, рестораны и столовые.

Фотография с подобным письмом появилась в Telegram-канале «Ленина, 59». В документе сказано, что всех, кто с 20 марта не закроет места общественного питания, ждет штраф от Роспотребнадзора.

Источник утверждает, что на самом деле за данным номером в территории ушло письмо с рекомендаций усилить дезинфекцию учреждений.

В краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры altapress.ru сообщили, что это фейковая информация. Закрывать общепит в крае не будут.

Это не первый фейк. Ранее в чатах распространяли информацию о якобы заболевших коронавирусом в Алтайском крае. Информация об этом дошла даже до президента РФ Владимира Путина.

Алтайский край с 18 марта находится в режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.