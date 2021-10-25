Алтайский край улучшил позиции в рейтинге по науке и технологиям

Алтайский край набрал 34,16 балла в рейтинге РИА Новости по развитию науки и технологий, улучшив прежний результат.

Причем Алтайский край показал существенный рост за счет увеличения доли высококвалифицированных работников и роста инновационной активности организаций.

В 2019 году край занимал 50 место. По данным за 2020 год регион расположился на 42 позиции между Ленинградской и Тамбовской областями.

Авторы исследования основывались на показателях Росстата о состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Список возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, последние места заняли Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия.

А вот в рейтинге по уровню финансового благополучия Алтайский край ухудшил позиции.