Алтайский край захлестнут метели и гололедица: погода 17−19 января

Погода в Алтайском крае 17−19 января
Ночью 17 января в Алтайском крае ожидаются −10…−15 градусов. Вероятен небольшой снег, на дорогах — гололедица, местами снежные заносы.
Днем установятся −7…−12 градусов. По востоку возможны небольшой снег и метели. Местами прогнозируют снежные заносы.
Ветер будет северо-западный, до 25 м/с.
Ночью 18 января в Алтайском крае обещают −10…−15 градусов, по северо-западу — до −17…−22 градусов. В восточных районах пройдет снег, также с метелями.
Днем температура достигнет −7…−12 (местами до -17) градусов. Снова вероятны осадки.
Ночью 19 января градусник покажет −15…−20 (местами до -25) градусов. А днем −8…−13 градусов с небольшим снегом, слабыми метелями и гололедицей.
Погода в Барнауле 17−19 января
Ночью 17 января в Барнауле вероятны −11…−13 градусов, а днем −8…−10 градусов. Временами ожидаются небольшой снег, метели и снежные заносы.
Ветер будет юго-западный, скоростью до 20 м/с. Он сменится на северо-западный, 6−11 м/с.
Ночью 18 января возможны −12…−14 градусов с небольшим снегом. Днем −9…−11 градусов, преимущественно без осадков.
В Барнауле ночью 19 января температура достигнет −18…−20 градусов, а днем −10…−12 градусов. Во второй половине дня прогнозируют небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.
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