16 января
﻿
Жизнь

Алтайский край захлестнут метели и гололедица: погода 17−19 января

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. К вечеру 16 января и в ночь на 17 января вероятны метели, снег и усиление ветра — до 15−20 м/с. Также прогнозируют снежные заносы. О погоде 17−19 января рассказали в региональном Гидрометцентре.

Зима. Метель.
Зима. Метель.
CC0

Погода в Алтайском крае 17−19 января

Ночью 17 января в Алтайском крае ожидаются −10…−15 градусов. Вероятен небольшой снег, на дорогах — гололедица, местами снежные заносы.
Днем установятся −7…−12 градусов. По востоку возможны небольшой снег и метели. Местами прогнозируют снежные заносы.
Ветер будет северо-западный, до 25 м/с.

Ночью 18 января в Алтайском крае обещают −10…−15 градусов, по северо-западу — до −17…−22 градусов. В восточных районах пройдет снег, также с метелями.
Днем температура достигнет −7…−12 (местами до -17) градусов. Снова вероятны осадки.

Ночью 19 января градусник покажет −15…−20 (местами до -25) градусов. А днем −8…−13 градусов с небольшим снегом, слабыми метелями и гололедицей.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

Погода в Барнауле 17−19 января

Ночью 17 января в Барнауле вероятны −11…−13 градусов, а днем −8…−10 градусов. Временами ожидаются небольшой снег, метели и снежные заносы.
Ветер будет юго-западный, скоростью до 20 м/с. Он сменится на северо-западный, 6−11 м/с.

Ночью 18 января возможны −12…−14 градусов с небольшим снегом. Днем −9…−11 градусов, преимущественно без осадков.

В Барнауле ночью 19 января температура достигнет −18…−20 градусов, а днем −10…−12 градусов. Во второй половине дня прогнозируют небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость