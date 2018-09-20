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Алтайский крайсовпроф выбрал нового председателя

На XXIV внеочередной конференция Алтайского краевого союза организаций профсоюзов выбрали председателя объединения. Им ожидаемо стал 35-летний Иван Панов, который исполнял обязанности на этой должности после ухода Владимира Бабушкина.

Иван Панов на первомайской демонстрации в Барнауле.
Иван Панов на первомайской демонстрации в Барнауле.
vk.com/panov83

Голосование было открытым. Из 70 делегатов конференции за кандидатуру Ивана Панова проголосовало 57 человек. Один воздержался. По правилам, Панов должен руководить организацией пять лет, а затем состоятся новые выборы.

5 фактов о новом лидере алтайских профсоюзов Иване Панове
Политика

Владимира Бабушкина, руководившего деятельностью краевых профсоюзов с 2009 года (сначала тоже в статусе и.о.), переизбрали председателем крайсовпрофа единогласно в марте 2016 года. Срок его полномочий должен был закончиться в 2021 году. Однако 8 июня Бабушкин досрочно ушел с поста. Официально — по состоянию здоровья.

Сейчас крайсовпроф находится в центре скандала с закрытием Дворца спорта в Барнауле. Здание официально принадлежит объединению, но сдано в аренду. В крайсовпрофе надеялись, что Дворец откроют после получения результатов экспертизы, которую проводили в конце августа, но этого пока не случилось. Осенью там запланированы два концерта — Ани Лорак и Сергея Лазарева. Если Дворец не откроют, их придется либо отменять, либо переносить в ДК Моторщиков, где в пять раз меньше мест.

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