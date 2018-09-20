Алтайский крайсовпроф выбрал нового председателя

На XXIV внеочередной конференция Алтайского краевого союза организаций профсоюзов выбрали председателя объединения. Им ожидаемо стал 35-летний Иван Панов, который исполнял обязанности на этой должности после ухода Владимира Бабушкина.

Голосование было открытым. Из 70 делегатов конференции за кандидатуру Ивана Панова проголосовало 57 человек. Один воздержался. По правилам, Панов должен руководить организацией пять лет, а затем состоятся новые выборы.

Владимира Бабушкина, руководившего деятельностью краевых профсоюзов с 2009 года (сначала тоже в статусе и.о.), переизбрали председателем крайсовпрофа единогласно в марте 2016 года. Срок его полномочий должен был закончиться в 2021 году. Однако 8 июня Бабушкин досрочно ушел с поста. Официально — по состоянию здоровья.

Сейчас крайсовпроф находится в центре скандала с закрытием Дворца спорта в Барнауле. Здание официально принадлежит объединению, но сдано в аренду. В крайсовпрофе надеялись, что Дворец откроют после получения результатов экспертизы, которую проводили в конце августа, но этого пока не случилось. Осенью там запланированы два концерта — Ани Лорак и Сергея Лазарева. Если Дворец не откроют, их придется либо отменять, либо переносить в ДК Моторщиков, где в пять раз меньше мест.