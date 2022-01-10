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Жизнь

Алтайский МФЦ запустил экскурсии в VR-шлемах

В МФЦ Алтайского края на Павловском тракте, 58 г открылся музей, где проводят экскурсии с помощью технологий виртуальной реальности.

МФЦ "Мои документы".
МФЦ "Мои документы".
nalog.ru

Музей появился в год 10-летнего юбилея работы МФЦ.

«Мы хотели рассказать о пройденном пути, но сделать это интересно, показать, что МФЦ — это проводник в будущее, в мир цифровых технологий. Поэтому появилась идея использовать виртуальную реальность», — рассказала директор учреждения Елена Клюева.

Гостям на экскурсии выдают VR-шлемы, с помощью которых можно «прогуляться» по филиалам центра в районах края. Также можно посмотреть видео о работе организации, пройти небольшой квест на знание работы МФЦ, узнать, когда и какие награды получал коллектив и оставить отзыв в специальной книге.

Потом в музей добавят и технологию дополненной реальности, погрузиться в которую можно будет с помощью смартфона.

Первые экскурсии начались в конце декабря.

Ранее барнаульцев позвали в краеведческий музей искать «клад с сокровищами», а в Белокурихе обещали открыть интерактивный музей геологии «Подземелье Кощея».

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