Алтайский минздрав объяснил, зачем пожилых людей привязывают в ковидных госпиталях

Привязывание пациентов к кроватям в медучреждениях Алтайского края, особенно ковидных, является нормальной практикой, сообщает « Банкфакс » со ссылкой на официальный ответ регионального минздрава на соответствующий запрос.

Ранее 86-летняя жительница края заявила, что ее насильно уложили лечиться от коронавируса в горбольницу Рубцовска, где привязывали к кровати.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил подробно исследовать обстоятельства инцидента.

Как пояснила замглавы алтайского минздрава Наталья Белоцкая, привязывание в некоторых ситуациях необходимо, поскольку во время лечения пациент может нанести себе вред.

«Любое заболевание или перенесенная операция может осложниться развитием психомоторного возбуждения, во время которого больной может нанести себе тяжелое повреждение или увечье (упасть с кровати, самопроизвольно удалить катетер или интубационную трубку, разбить стеклянный предмет и осколками нанести себе рану, снять маску, отключить кислород, выйти „из окна“ и др.)», — рассказали в министерстве.

Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль. zdravalt.ru

В минздраве подчеркнули, что особенно часто психотическое состояние возникает у пожилых людей — это объясняется изменениями в центральной нервной системе.

В частности, при ковиде проявляются атипичные симптомы: делирий и бред, которые корректируют с помощью седативных препаратов, однако это может продолжаться до 7 суток, причем происходит усугубление неадекватности поведения.

Белоцкая объяснила, что в таких случаях наряду с успокаивающими препаратами применяют «мягкую фиксацию» — руки и ноги связывают полотенцем или простыней.

«Методика мягкой фиксации является общепринятой и применяется в различных областях клинической медицины», — отметила замминистра, добавив, что нет официальных нормативных документов по технике связывания.

В минздраве не раскрыли, сколько пациентов в медучреждениях Алтайского края сегодня привязывают, поскольку такая статистика не ведется.

Напомним, после проверки истории с истязаниями в ковидном госпитале Рубцовска возбудили уголовное дело.