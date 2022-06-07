Алтайский подросток купил фальшивые деньги и пытался их отмыть потрясающими способами

В Алтайском крае 17-летний подросток предстанет перед судом за сбыт поддельных денежных купюр, сообщает региональный СК.

Юный житель Косихинского района в марте 2022 года купил в интернете три фальшивые купюры по 2 000 рублей.

«Имея умысел на их сбыт, юноша попытался положить деньги на счет через банкомат, однако ему не удалось этого сделать», — рассказали в ведомстве.

Подросток не отчаялся и нашел другой способ — он через терминал по приему платежей внес фальшивые деньги на телефон своего знакомого. Однако деньги не зачислились на счет.

Тогда парень решил разобраться в ситуации и позвонил сотовому оператору. Там ему сообщили, что купюры поддельные.

Подросток вину признал. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за «хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов».

Ранее бийского подростка осудили за фальшивые 5000 рублей, которые ему принесла мама.