Алтайский сельчанин забил соседа деревянной чуркой по незначительному поводу

В Алтайском крае мужчину признали виновным в умышленном причинении соседу тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщает региональный СК.

Напомним, конфликт между мужчинами произошел в одном из сел Троицкого района в конце сентября 2021 года.

«Потерпевший находился в гостях у соседа. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу», — рассказали в ведомстве.

В ходе ссоры хозяин дома нанес знакомому деревянной чуркой не менее четырех ударов по голове.

От полученных повреждений 39-летний мужчина через несколько часов скончался в больнице.

45-летний сельчанин вину признал полностью. Суд отправил его в колонию строгого режима на 7 лет.

Ранее другого жителя Алтайского края посадили за то, что забил свою мать поленом.