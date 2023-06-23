Алтайский ветеран пожарной охраны спас водителя горящего КамАЗа

После сильного столкновения с асфальтом кабину сильно покорежило.
Водитель КамАЗа повис на ремнях безопасности и не мог выбраться. А тем временем из поврежденного бака выливалось топливо.
Мимо, по счастливому стечению обстоятельств, проезжал ветеран пожарной службы Евгений Фатьянов, который издалека заметил опрокинувшуюся машину.
Бывший спасатель сразу же вызвал ДПС и пожарных, а сам взял огнетушитель и бросился на помощь. Многолетний опыт позволил быстро оценить ситуацию и сохранить драгоценное время.
Фатьянов помог водителю отстегнуться и выбраться, а сам полез под кабину - тушить огонь. Когда все закончилось, мужчина лишь улыбнулся: "Ну, хоть прошлое вспомнил".