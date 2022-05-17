17 мая
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Жизнь

Алтайский завод заподозрили в копировании аппарата для физиотерапии «АЛМАГ-01»

«Елатомский приборный завод» из Рязанской области заявил в ФАС о том, что алтайский «Ротор» скопировал внешний вид их аппарата «АЛМАГ-01». Краевые антимонопольщики начали разбираться и просят жителей поделиться своим видением ситуации.

«АЛМАГ-01» и «МАГНОЛИЯ».
«АЛМАГ-01» и «МАГНОЛИЯ».
УФАС по Алтайскому краю

По мнению заявителя, алтайский завод при производстве магнитотерапевтического аппарата «МАГНОЛИЯ» скопировал внешний вид магнитотерапевтического аппарата «АЛМАГ-01».

Участникам опроса предлагается оценить дизайны двух приборов и проголосовать. Это можно сделать на сайте УФАС

Два вопроса:

Можно высказать свое мнение в опросе «Вконтакте».

Общественное мнение будет учтено по делу о недобросовестной конкуренции, но не будет единственным аргументом при вынесении решения.

Ранее новосибирскую фирму «Болтовский маслосыркомбинат» оштрафовали за использование алтайского бренда «Брюкке».

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