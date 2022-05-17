Алтайский завод заподозрили в копировании аппарата для физиотерапии «АЛМАГ-01»

По мнению заявителя, алтайский завод при производстве магнитотерапевтического аппарата «МАГНОЛИЯ» скопировал внешний вид магнитотерапевтического аппарата «АЛМАГ-01».
Участникам опроса предлагается оценить дизайны двух приборов и проголосовать. Это можно сделать на сайте УФАС
Два вопроса:
- «Считаете ли Вы схожим до степени смешения внешний вид медицинских изделий — «АЛМАГ-01» и «МАГНОЛИЯ»?"
- «Считаете ли Вы, что товар может быть произведен одним производителем?«
Можно высказать свое мнение в опросе «Вконтакте».
Общественное мнение будет учтено по делу о недобросовестной конкуренции, но не будет единственным аргументом при вынесении решения.
Ранее новосибирскую фирму «Болтовский маслосыркомбинат» оштрафовали за использование алтайского бренда «Брюкке».