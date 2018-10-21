Алтайское МЧС предупреждает о грядущем ненастье и напоминает о правилах безопасности

Сегодня, 21 октября, по данным синоптиков, днем на большей части территории ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
По востоку края ожидаются местами сильные осадки, гололедные явления. Прогнозируется ветер с порывами до 23 м/с.
В этой связи МЧС региона напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.
При сильном ветре лучше переждать непогоду, находясь дома, с закрытыми окнами. Находясь на улице, лучше обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.
Автомобилистам ведомство советует парковать машины в гараж, а при их отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах. Основное условие движения для водителей — осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Соблюдайте скоростной режим.