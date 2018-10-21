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Алтайское МЧС предупреждает о грядущем ненастье и напоминает о правилах безопасности

21 октября в районах края и в Барнауле ухудшится погода. МЧС просит пешеходов быть внимательными, а автомобилистов парковать свои машины в гаражах и передвигаться по трассам осторожнее.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

Сегодня, 21 октября, по данным синоптиков, днем на большей части территории ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

По востоку края ожидаются местами сильные осадки, гололедные явления. Прогнозируется ветер с порывами до 23 м/с.

В этой связи МЧС региона напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.

При сильном ветре лучше переждать непогоду, находясь дома, с закрытыми окнами. Находясь на улице, лучше обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

Метель, мокрый снег, ДТП.
Метель, мокрый снег, ДТП.
vk.com/barneos22

Автомобилистам ведомство советует парковать машины в гараж, а при их отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах. Основное условие движения для водителей — осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Соблюдайте скоростной режим.

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