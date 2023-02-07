7 февраля
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Жизнь

Алтайского министра осудили в соцсетях за создание окопных свечей

Алтайский Министр соцзащиты Наталья Оськина столкнулась с осуждением после того, как опубликовала во «Вконтакте» историю о том, что она делает окопные свечи. Об этом она сообщила в соцсетях.

Окопные свечи
Окопные свечи
"Вконтакте" Натальи Оськиной

Наталья Оськина опубликовала во «Вконтакте» сообщение о том, что вместе с коллегами в свободное от работы время делает «окопные свечи» из остатков парафина и консервных банок. По ее словам, первая реакция на ее историю была негативной.

«Но реакция была ожидаемой! Сегодня особо явно идет борьба добра и зла! Голос зла слышен громко, явно, а добро — оно тихое и светлое!»

Однако министр не опустила руки. Она отметила, что после негатива последовала «огромная обратная связь» с добрыми пожеланиями. Некоторые подписчики выразили желание помочь.

«Я очень горжусь своими земляками. У вас огромное сердце!», — написала она.

Ранее министра соцзащиты Алтайского края довели до слез новогодние подарки, рассказала она в соцсетях. Она получила кусочек сала, приготовленного особенным способом, пакетик полезных семечек из тыквы, сельдь домашнего посола.

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