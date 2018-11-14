Алтайского прокурора могут перевести в соседний регион

Конкурсная комиссия Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрит кандидатуру Якова Хорошева на пост прокурора Новосибирской области 15 ноября.
Напомним, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, возглавлявший областную прокуратуру с 2015 года, освобожден от занимаемой должности. Указ об увольнении Фалилеева президент России Владимир Путин подписал 6 ноября.
Яков Хорошев занимает пост прокурора Алтайского края с 29 января 2009 года. Ранее он работал заместителем прокурора Республики Бурятия. Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «Ветеран прокуратуры», а также удостоен звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», сообщается на сайте краевой прокуратуры.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом сменил руководителей главного управления МВД и следственного управления СК по Алтайскому краю. Олега Торубарова, возглавлявшего МВД в Алтайском крае, отправили руководить управлением по Крыму. Новым начальником краевого ГУ МВД стал генерал-майор Андрей Подолян, который ранее был замглавы управления МВД по Волгоградской области. Прежнего руководителя алтайского СК Евгения Долгалева отправили в Хабаровский край. Главой управления Следственного комитета по Алтайскому краю стал генерал-майор юстиции Андрей Хвостов. До этого он возглавлял 5-е следственное управление (Новосибирск).