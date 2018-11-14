Алтайского прокурора могут перевести в соседний регион

Прокурора Алтайского края Якова Хорошева могут назначить на пост главы прокуратуры Новосибирского области. Генпрокуратура России внесет его кандидатуру на обсуждение заксобрания, пишет «Континент Сибирь» со ссылкой на свои источники.

Конкурсная комиссия Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрит кандидатуру Якова Хорошева на пост прокурора Новосибирской области 15 ноября.

Напомним, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, возглавлявший областную прокуратуру с 2015 года, освобожден от занимаемой должности. Указ об увольнении Фалилеева президент России Владимир Путин подписал 6 ноября.

Яков Хорошев занимает пост прокурора Алтайского края с 29 января 2009 года. Ранее он работал заместителем прокурора Республики Бурятия. Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «Ветеран прокуратуры», а также удостоен звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом сменил руководителей главного управления МВД и следственного управления СК по Алтайскому краю. Олега Торубарова, возглавлявшего МВД в Алтайском крае, отправили руководить управлением по Крыму. Новым начальником краевого ГУ МВД стал генерал-майор Андрей Подолян, который ранее был замглавы управления МВД по Волгоградской области. Прежнего руководителя алтайского СК Евгения Долгалева отправили в Хабаровский край. Главой управления Следственного комитета по Алтайскому краю стал генерал-майор юстиции Андрей Хвостов. До этого он возглавлял 5-е следственное управление (Новосибирск).