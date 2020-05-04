Американская разведка узнала о сокрытии Китаем данных по коронавирусу

В США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные американской разведки.

На основании доклада спецслужб американские должностные лица пришли к выводу, что Пекин преуменьшил информацию о заразности и опасности коронавируса и на этом фоне снизил экспорт предметов медицинского назначения, пишут «Известия».

При этом китайские власти «отрицали наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных», а импорт лекарств, медицинских масок, перчаток и хирургических аппаратов в стране вырос.

Согласно докладу, почти весь январь 2020 года Китай скрывал от ВОЗ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала китайское правительство к максимальной открытости.

В середине марта представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус мог проникнуть в страну из США.