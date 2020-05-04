Американская разведка узнала о сокрытии Китаем данных по коронавирусу

На основании доклада спецслужб американские должностные лица пришли к выводу, что Пекин преуменьшил информацию о заразности и опасности коронавируса и на этом фоне снизил экспорт предметов медицинского назначения, пишут «Известия».
При этом китайские власти «отрицали наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных», а импорт лекарств, медицинских масок, перчаток и хирургических аппаратов в стране вырос.
Согласно докладу, почти весь январь 2020 года Китай скрывал от ВОЗ.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала китайское правительство к максимальной открытости.
В середине марта представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус мог проникнуть в страну из США.