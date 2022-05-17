Андрей Турчак: «Единая Россия» предлагает масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну

Для этого будет проведен анализ действующих мер поддержки , на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство

Военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, их семьям и детям необходима не только федеральная поддержка, но и региональная. Такой пример демонстрирует сегодня Приморский край, утверждая на внеочередной сессии краевого заксобрания пакет законопроектов «Единой России» о введении региональных льгот для семей военнослужащих, погибших или раненых в ходе СВО, отметил секретарь Генсовета во время рабочей поездки в регион.

«Он предусматривает единовременные выплаты на приобретение жилья, выплаты, которые помогут собрать детей в школу, другие льготы. Мы внимательно проанализируем меры поддержки, которые предлагают наши субъекты. И подготовим изменения в федеральное законодательство, которые будут транслировать удачные практики на все регионы нашей страны. Такое поручение будет дано фракциям „Единой России“ в региональных парламентах», — сообщил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета напомнил, что 9 мая Президент поддержал предложение «Единой России» и подписал указ, который предусматривает льготный порядок зачисления детей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции и получивших ранения, в вузы, военные учебные заведения, кадетские корпуса, суворовские, нахимовские училища.

«Кроме того, совсем недавно по инициативе „Единой России“ был принят закон, который дает военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, статус участника боевых действий. Это предусматривает набор льгот и выплат», — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, секретарь Приморского отделения партии, губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что принимаемые краевым заксобранием инициативы «Единой России» дадут право на получение единовременных и ежемесячных денежных выплат семьям военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации.

Материальную помощь участникам спецоперации, а также их семьям, оказывают и в Алтайском крае. Губернатор региона, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Виктор Томенко принял решение о выплате из краевого бюджета единовременной материальной помощи в размере 500 тыс. рублей алтайским военнослужащим, раненым на Украине. Семьям погибших военнослужащих полагается выплата в размере 1 млн. рублей. В вузах Алтайского края, как и других регионов, 10% бюджетных мест по каждой специальности будет отдано детям участников спецоперации.

«Оказание помощи землякам, отстаивающим интересы России на Украине, как и жителям Донбасса, остается для нас важным направлением работы. В конце апреля мы приняли закон, расширяющий категории получателей бесплатной юридической помощи в Алтайском крае. Теперь ею могут воспользоваться вынужденные переселенцы из ЛДНР. Закон позволяет им бесплатно получить правовую помощь в органах исполнительной власти Алтайского края и подведомственных учреждениях, МФЦ, у омбудсменов, адвокатов и нотариусов. Мы готовы поделиться этим опытом с коллегами из регионов, а также активно включиться в работу по масштабированию на всю страну региональных практик поддержки военнослужащих», — рассказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Алтайского краевого Заксобрания Денис Голобородько.

Напомним, 9 мая Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» и ввел специальную дополнительную квоту льготного приема в вузы для детей военнослужащих, участвующих в СФО. Кроме того, прием в специальные учебные заведения — кадетские и военные училища и корпуса — будет проводиться без вступительных испытаний.

Также ранее вступил в силу закон «Единой России» о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Он распространяет на этих солдат и офицеров меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.