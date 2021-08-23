23 августа
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Жизнь

Анджелина Джоли завела инстаграм, чтобы поддержать афганцев

Голливудская звезда спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли долгое время держалась в стороне от социальных сетей, но, видимо, последние мировые события заставили ее передумать и впервые завести профиль в Instagram.

Анджелина Джоли на церемонии вручения кинопремии "Оскар".
Анджелина Джоли на церемонии вручения кинопремии "Оскар".
Скриншот видео youtube.com/user/Oscars

В первом посте актриса опубликовала письмо афганской девушки-подростка, в котором она рассказывает об изменении обстановки с приходом к власти радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)», пишет mail.ru.

«Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в инстаграм, чтобы делиться их историями и голосами людей по всему миру, которые борются за элементарные права человека», — написала Джоли.

За первые 15 минут инстаграм Джоли набрал миллион подписчиков, установив новый рекорд, который держался за бывшей женой ее бывшего мужа Дженнифер Энистон. Сейчас у Анджелины 7,7 млн подписчиков.

Анджелина Джоли известна своими благотворительными акциями. В мае она, облепленная пчелами, снялась в спецпроекте ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание общественности к исчезновению этих насекомых.

К спецпроекту всемирного фонда присоединились многие заповедники, в том числе Катунский.

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