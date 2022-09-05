5 сентября
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Жизнь

Аномальные +34. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае: погода 6−8 сентября

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае: 6−7 сентября ожидается аномальная жара свыше +30 градусов, а до 9 сентября сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность. Подробнее о погоде на ближайшие три дня рассказали в региональном Гидрометцентре.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае 6−8 сентября

Ночью 6 сентября в Алтайском крае ожидается температура +10…+15 (местами +4…+9) градусов, а днем +25…+30 (местами +31…+36) градусов. Осадков не прогнозируют, однако утром возможен туман. Ветер будет южный, до 14 м/с.

Ночью 7 сентября в регионе вероятны +16…+21 (по востоку +10…+15) градусов. Днем градусник покажет +31…+36 (по северо-западу +25…+30) градусов. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ночью 8 сентября синоптики обещают +14…+19 (по западу +7…+12) градусов, а днем +16…+21 градусов — также с кратковременными дождями и грозами.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Барнауле 6−8 сентября

Ночью 6 сентября в Барнауле вероятны +10…+12 градусов, а днем потеплеет до +28…+30 градусов. Ветер будет южный, 2−7 м/с.

Ночью 7 сентября в краевую столицу придут +13…+15 градусов, а днем +32…+34 градуса.

В эти два дня осадков не предвидится.

Ночью 8 сентября установится температура +14…+16 градусов — с кратковременным дождем и грозой, а днем +17…+19 градусов.

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