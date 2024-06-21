Чем опасна жара
Главное, чем опасна жара — это риск перегрева и повышения температуры тела выше нормы, что может привести к тепловому удару и нарушению работы сердца. Об этом пишет МЧС России по Алтайскому краю.
Если у человека случился тепловой удар, необходимо немедленно уложить его в тени на месте, где есть движение воздуха, и заставить мелкими глотками выпить большое количество воды. Также следует протереть тело влажной тканью. В отдельных случаях может потребоваться искусственное дыхание и массаж сердца.
Спасатели дают следующие рекомендации
- не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень;
- во время сильной жары носите светлую одежду и головной убор;
- пейте больше воды, так как выделяемый кожей пот способствует её охлаждению. При этом стоит помнить, что употребление соли в этот период нужно немного увеличить, поскольку она выводится из организма вместе с потом, а это может быть вредно.
- пользуйтесь защитным кремом
- не употребляйте спиртное.
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