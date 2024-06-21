21 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Аномально жаркая погода придет в Алтайский край

По данным синоптиков, в период с 21 по 28 июня в регионе ожидается аномальная жара с максимальными температурами +30 °С и выше. В некоторых районах температура может достигать +35 °C и выше.

Лето. Собака. Жара.
Лето. Собака. Жара.
freepik.com/chandlervid85

Чем опасна жара

Главное, чем опасна жара — это риск перегрева и повышения температуры тела выше нормы, что может привести к тепловому удару и нарушению работы сердца. Об этом пишет МЧС России по Алтайскому краю.

Если у человека случился тепловой удар, необходимо немедленно уложить его в тени на месте, где есть движение воздуха, и заставить мелкими глотками выпить большое количество воды. Также следует протереть тело влажной тканью. В отдельных случаях может потребоваться искусственное дыхание и массаж сердца.

Спасатели дают следующие рекомендации

  • не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень;
  • во время сильной жары носите светлую одежду и головной убор;
  • пейте больше воды, так как выделяемый кожей пот способствует её охлаждению. При этом стоит помнить, что употребление соли в этот период нужно немного увеличить, поскольку она выводится из организма вместе с потом, а это может быть вредно.
  • пользуйтесь защитным кремом
  • не употребляйте спиртное.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость