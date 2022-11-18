АО «Рубцовский литейный комплекс» получил статус «Золотые бренды Алтая».

Среди 16 компаний Алтайского края, вышедших на региональный этап конкурса, АО «Рубцовский литейный комплекс» вошел в это число, а также вышел на федеральный уровень конкурса «100 лучших товаров России».
Продукция завода получила диплом «100 лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения» в частности: серия герметичных дверок «Карелия» (ДТГ-5 КС, ДТГ-4КС, ДПГ-2К и ДПр-4К) и очаг-гриль чугунный ОГЧ-1 «Смак» на региональном этапе конкурса.
Серия герметичных дверок «Карелия» и очаг-гриль чугунный «Смак» АО «Литком» стали лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Печь отопительная чугунная ПМЧ-9 получила диплом I степени выйдя на федеральный уровень конкурса «100 лучших товаров России».
Справка
АО «Рубцовский литейный комплекс» — является одним из крупнейший производителей чугунного литья в России. На протяжении 30-ти лет выпускает чугунное и стальное литье для теплоэнергетики, сельхозмашиностроения, строительства, промышленных печей. Производит печное и каминное литье, чугунную посуду, гриль-решетки, художественно-декоративные изделия из чугуна.
Ассортимент продукции насчитывает более 500 изделий, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте завода rublitkom.ru
Крупнейшие российские производители отмечают высокое качество продукции, находясь в тесном сотрудничестве с заводом.
Приобрести продукцию АО «Рубцовский литейный комплекс» можно не только в России, но и в странах ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан).
Адрес: 658204, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
Время работы: Пн — Пт с 8.00 до 17.00
E-mail: litcom-mark@mail.ru
Телефон: +7 963 526 5005
Сайт: www.rublitkom.ru
Интернет-магазин: litkom.com