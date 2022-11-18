В наше непростое время, регулярно занимаясь модернизацией производства и активно работая над улучшением качества своей продукции — заботясь о своем потребителе, становясь ежегодно на протяжении трех лет лауреатами конкурса «Лучший алтайский товар», АО «Рубцовский литейный комплекс» получил статус «Золотые бренды Алтая» на церемонии награждения победителей конкурсов «Лучший алтайский товар», «Лучшая услуга года» и «100 лучших товаров России» 2022 года, которая состоялась 10 ноября в г. Барнауле.

Среди 16 компаний Алтайского края, вышедших на региональный этап конкурса, АО «Рубцовский литейный комплекс» вошел в это число, а также вышел на федеральный уровень конкурса «100 лучших товаров России».

Продукция завода получила диплом «100 лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения» в частности: серия герметичных дверок «Карелия» (ДТГ-5 КС, ДТГ-4КС, ДПГ-2К и ДПр-4К) и очаг-гриль чугунный ОГЧ-1 «Смак» на региональном этапе конкурса.

АО «Рубцовский литейный комплекс» получил статус «Золотые бренды Алтая». Дмитрий Лямзин АО «Рубцовский литейный комплекс» получил статус «Золотые бренды Алтая». Дмитрий Лямзин АО «Рубцовский литейный комплекс» получил статус «Золотые бренды Алтая». Дмитрий Лямзин

Серия герметичных дверок «Карелия» и очаг-гриль чугунный «Смак» АО «Литком» стали лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Печь отопительная чугунная ПМЧ-9 получила диплом I степени выйдя на федеральный уровень конкурса «100 лучших товаров России».

Справка АО «Рубцовский литейный комплекс» — является одним из крупнейший производителей чугунного литья в России. На протяжении 30-ти лет выпускает чугунное и стальное литье для теплоэнергетики, сельхозмашиностроения, строительства, промышленных печей. Производит печное и каминное литье, чугунную посуду, гриль-решетки, художественно-декоративные изделия из чугуна. Ассортимент продукции насчитывает более 500 изделий, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте завода rublitkom.ru Крупнейшие российские производители отмечают высокое качество продукции, находясь в тесном сотрудничестве с заводом. Приобрести продукцию АО «Рубцовский литейный комплекс» можно не только в России, но и в странах ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан).

Адрес: 658204, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21

Время работы: Пн — Пт с 8.00 до 17.00

E-mail: litcom-mark@mail.ru

Телефон: +7 963 526 5005

Сайт: www.rublitkom.ru

Интернет-магазин: litkom.com