14 октября
﻿
Жизнь

АО «Сибирь-Полиметаллы» построило тротуар в селе Карамышево

Акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы» завершило работы по благоустройству пешеходных дорожек и уличных проездов в селе Карамышево Змеиногорского района. Проложено более километра асфальтового покрытия, установлен бордюрный камень, дополнительно отремонтировано дорожное полотно уличных проездов общей площадью 300 квадратных метров.

Новый тротуар в селе Карамышево.
Новый тротуар в селе Карамышево.
АО «Сибирь-Полиметаллы»

По словам генерального директора АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадима Рязанцева, компания благоустроила тротуары по просьбе жителей села, депутатов и представителей администрации сельсовета.

«Благоустройство территорий присутствия компании мы проводим ежегодно. Делая вклад в инфраструктуру населенных пунктов, мы создаем комфортные условия для проживания их жителей, в числе которых и наши сотрудники. В основе всех ценностей нашей компании лежит забота о людях, поэтому особое внимание в Сибирь-Полиметаллы уделяется социальному направлению нашей работы», — подчеркнул Вадим Рязанцев.

Тротуар в селе Карамышево до и после ремонта.
Тротуар в селе Карамышево до и после ремонта.
АО «Сибирь-Полиметаллы»

«Старый тротуар, размещенный параллельно проезжей части, давно пришёл в негодность. Местные жители, чтобы добраться до дома культуры, спортивной площадки, детского сада, магазина или школы, были вынуждены идти по проезжей части. Дорога — это объект повышенной опасности. Передвижение по ней представляло угрозу для жизни и здоровья людей. Теперь, благодаря АО „Сибирь-Полиметаллы“, на улицах Советская, Кирова и Школьная обеспечена безопасность пешеходов, созданы комфортные условия для их передвижения», — отметил глава Карамышевского сельсовета Владимир Девятилов.

  • Новости компаний
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость