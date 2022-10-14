АО «Сибирь-Полиметаллы» построило тротуар в селе Карамышево

Акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы» завершило работы по благоустройству пешеходных дорожек и уличных проездов в селе Карамышево Змеиногорского района. Проложено более километра асфальтового покрытия, установлен бордюрный камень, дополнительно отремонтировано дорожное полотно уличных проездов общей площадью 300 квадратных метров.

По словам генерального директора АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадима Рязанцева, компания благоустроила тротуары по просьбе жителей села, депутатов и представителей администрации сельсовета.

«Благоустройство территорий присутствия компании мы проводим ежегодно. Делая вклад в инфраструктуру населенных пунктов, мы создаем комфортные условия для проживания их жителей, в числе которых и наши сотрудники. В основе всех ценностей нашей компании лежит забота о людях, поэтому особое внимание в Сибирь-Полиметаллы уделяется социальному направлению нашей работы», — подчеркнул Вадим Рязанцев.

Тротуар в селе Карамышево до и после ремонта. АО «Сибирь-Полиметаллы»