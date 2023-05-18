19 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Апелляция маньяка, протест в Романово и предупреждение МЧС. Что произошло в Алтайском крае 18 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 18 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае за одни сутки произошло сразу два крупных пожара: загорелись несколько домов в райцентре Угловское, а также в Егорьевском районе. Причина — неосторожное обращение с огнем в условиях сухой и ветреной погоды.
  • Алтайский краевой суд отклонил апелляцию Кегашбека Орунбаева, известного как «Иволгинский потрошитель». Он приговорен к двум пожизненным срокам, в том числе за изнасилование и убийство 17-летней девушки из Барнаула в сентябре 1990 года. Приговор оставили без изменений.
  • Жители алтайского села Романово направили жалобу генеральному прокурору России Игорю Краснову. Люди продолжают протестовать против ввоза на местный полигон десятков тысяч тонн мусора из других районов Алтайского края.
  • В селе Алтайское построят новую газовую котельную за 76 млн рублей, заявил Виктор Томенко. Она обеспечит теплом сотни жилых домов, школу и детский сад.
  • С 19 мая в Алтайском крае ожидаются порывы ветра до 21 м/с и ночные заморозки — об этом предупредили в МЧС.
  • Авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту «Казань-Барнаул-Казань». Вылеты будут происходит дважды в неделю, билет в одну сторону стоит от 8,6 тыс. рублей.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость