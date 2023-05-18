Новая котельная за 76 млн рублей появится в Алтайском крае

По словам Виктора Томенко, он обсудил с главной Алтайского района необходимость в более современных, экологичных и экономичных технологиях.
В итоге появилось решение о строительстве новой газовой котельной, которая займется отоплением райцентра.
Она обеспечит теплом сотни жилых домов, школу и детский сад, при этом без лишнего дыма и сажи. Воздух станет намного чище.
Проектно-сметная документация уже готова, экспертиза дала положительно заключение.
Стоимость строительства оценили в 76 млн рублей. Профильные специалисты решат вопрос выделения средств на работы из бюджета края.
Ранее стало известно, что экология Сибири пробила дно, алтайская тоже стремительно ухудшается.