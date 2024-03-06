Apple заплатит пользователям своих смартфонов миллионы долларов

Отмечается, что жители Канады обвинили копании в том, что она замедляет iPhone. Apple снижала производительность смартфонов с изношенной батареей.
Теперь каждый истец получит от 17,50 до 150 канадских долларов (от 1,2 до 10 тыс. рублей).
Юристы заявили, что это лучшее решение вопроса.
Напомним, что в 2018 году Apple призналась, что специально снижала производительность iPhone со старыми аккумуляторами, чтобы продлить время автономной работы. В компании дали возможность отключить данную функцию и снизили цены на замену батарей для iPhone.
Ранее сообщалось, что iPhone сотрудников "Лаборатории Касперского" заразились шпионской программой.
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