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Жизнь

Арестовали блогера, прыгавшего 23 января на машине со спецномерами АМР

В Москве суд арестовал на два месяца TikTok-блогера Константина Лакеева, напавшего на автомобиль ФСБ на акции протеста 23 января, сообщает РБК.

Блогера арестовали за нападение на машину с номером АМР.
Блогера арестовали за нападение на машину с номером АМР.
кадр из видео.

По версии следствия, 18-летний Константин на Цветном бульваре вместе с другими протестующими закидал машину снежками, бил ее ногами и разбил стекло.

«Молодой человек обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение и повреждение имущества)», — рассказали изданию в пресс-службе Пресненского райсуда.

Блогера задержали 26 января. Кадры с места события зафиксировали, как машину закидывали снежками десятки человек, а потом несколько молодых людей начали ее разбивать.

«Я очень раскаиваюсь и сожалею. Прошу прощения у всех, кто с этим связан… у госслужащих, полицейских… у всех, кто с этим связан и не связан. И больше такого сто процентов не повторится», — сказал молодой человек.

Напомним, акции 23 января проходили в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали после возвращения из Германии.

Ранее задержали чеченца, подравшегося с омоновцами на митинге в Москве.

Кстати, накануне алтайская полиция напомнила, что будет пресекать провокации на готовящихся несогласованных акциях.

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