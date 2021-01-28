Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 января -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Задержали чеченца, подравшегося с омоновцами на акции 23 января

В Москве полиция задержала молодого человека, который подрался с бойцами ОМОН на Пушкинской площади во время акции протеста 23 января, сообщает Baza.

Чеченец подрался с омоновцами на акции 23 января.
Чеченец подрался с омоновцами на акции 23 января.
кадр из видео.

20-летнего Сайд-Мухамада Джумаева разыскивали пять дней — после митинга 23 января.

Ранее Джумаеву предложил добровольно сдаться депутат Госдумы Адам Делимханов, обещая «решить вопрос с властями».

Позже помощник депутата заявил, что обращение неверно интерпретировали, поскольку в нем говорилось только об оказании юридической помощи.

На кадрах чеченец в одиночку противостоит нескольким силовикам, вооруженным дубинками и в полном обмундировании.

«Сам Джумаев после митинга объяснял своим родным, что его кто-то толкнул, он упал и ударился, а затем очнулся в неадекватном состоянии», — отмечает издание.

Напомним, 23 января по всей России прошли митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев призвал осудить полицейского, который не застрелил протестующего.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость