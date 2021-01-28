Задержали чеченца, подравшегося с омоновцами на акции 23 января

В Москве полиция задержала молодого человека, который подрался с бойцами ОМОН на Пушкинской площади во время акции протеста 23 января, сообщает Baza .

Чеченец подрался с омоновцами на акции 23 января.

20-летнего Сайд-Мухамада Джумаева разыскивали пять дней — после митинга 23 января.

Ранее Джумаеву предложил добровольно сдаться депутат Госдумы Адам Делимханов, обещая «решить вопрос с властями».

Позже помощник депутата заявил, что обращение неверно интерпретировали, поскольку в нем говорилось только об оказании юридической помощи.

На кадрах чеченец в одиночку противостоит нескольким силовикам, вооруженным дубинками и в полном обмундировании.

«Сам Джумаев после митинга объяснял своим родным, что его кто-то толкнул, он упал и ударился, а затем очнулся в неадекватном состоянии», — отмечает издание.

Напомним, 23 января по всей России прошли митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев призвал осудить полицейского, который не застрелил протестующего.