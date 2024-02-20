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Жизнь

Арктическое вторжение по-хозяйски атакует Алтай. Когда потеплеет

Аномальный холод уже вторые сутки держится в Алтайском крае.

Мороз
Мороз
Алексей Понкратьев на vk.com/barneos22

Так, 20 февраля в регионе ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой ночью минус 35 градусов. Ожидается понижение и этого значения — до минус 41 градуса.

В Барнауле ночью — минус 35 градусов мороза.

Днем в Алтайском крае "потеплеет" до минус 26 градусов мороза, в Барнауле — до минус 23.

Более комфортной температура воздуха в Барнауле будет 23 февраля — до минус 18 градусов мороза днем. А 24-го и вообще теплынь до минус 14 градусов.

Еще немного — и настанет весна. Ждем с нетерпением.

Между тем накануне до рекордных -44 градусов опустилась температура в Алтайском крае. Так, в селе Целинном столбик термометра приблизился к аномальной отметке.

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