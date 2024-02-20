Арктическое вторжение по-хозяйски атакует Алтай. Когда потеплеет

Так, 20 февраля в регионе ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой ночью минус 35 градусов. Ожидается понижение и этого значения — до минус 41 градуса.
В Барнауле ночью — минус 35 градусов мороза.
Днем в Алтайском крае "потеплеет" до минус 26 градусов мороза, в Барнауле — до минус 23.
Более комфортной температура воздуха в Барнауле будет 23 февраля — до минус 18 градусов мороза днем. А 24-го и вообще теплынь до минус 14 градусов.
Еще немного — и настанет весна. Ждем с нетерпением.
Между тем накануне до рекордных -44 градусов опустилась температура в Алтайском крае. Так, в селе Целинном столбик термометра приблизился к аномальной отметке.
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