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Жизнь

Артемьев день. Как 2 ноября обрести удачу и счастье на весь ближайший год

2 ноября отмечают Артемьев день. Рассказываем, какие традиции в этот праздник издревле соблюдали предки и чего не делали ни в коем случае.

Лотерея.
Лотерея.
СС0

Традиции Артемьева дня

На Руси торжество проводили за засолкой капусты. Прародители заготавливали ее на зиму и ставили немного свежей закуски на стол. По преданию, «летний» хрустящий овощ дает сил к жизни, очищает организм от негатива и последствий тяжелых болезней.

Мужчины в Артемьев день усердно трудились по дому: выполняли мелкий ремонт, правили покосившиеся заборы. Кстати, считалось: чем красивее, крепче и ровнее забор, тем урожайнее будет год.

Отметим, что святой Артемий — покровитель военачальников и атаманов. Он «со своей легкой руки» может спасать воинов от нелепой смерти.

А еще славяне верили: ребенка, рожденного 2 числа, оберегает мать-волчица. Маленький «новый» человечек, были убеждены они, близок по духу лесным зверям и птицам.

Волк.
Волк.
открытые источники в интернете

Запреты 2 ноября

Сегодня нельзя:

  • Скандалить и ссориться — чтобы не лишиться гармонии, «богатырского» здоровья, верных друзей и соратников;
  • Свататься, жениться и планировать свадьбу. Небеса в Артемьев день не приветствуют браки.

Приметы дня

  • Волки «истошно» воют — к трескучим морозам;
  • Белки запасают много орехов — к холодной, вьюжной зиме;
  • Ветер долго дует с запада — к затяжным ливням и длительному снегопаду;
  • Деревья с утра в инее — к неурожаю в грядущем году.
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