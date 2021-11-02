Артемьев день. Как 2 ноября обрести удачу и счастье на весь ближайший год

Традиции Артемьева дня
На Руси торжество проводили за засолкой капусты. Прародители заготавливали ее на зиму и ставили немного свежей закуски на стол. По преданию, «летний» хрустящий овощ дает сил к жизни, очищает организм от негатива и последствий тяжелых болезней.
Мужчины в Артемьев день усердно трудились по дому: выполняли мелкий ремонт, правили покосившиеся заборы. Кстати, считалось: чем красивее, крепче и ровнее забор, тем урожайнее будет год.
Отметим, что святой Артемий — покровитель военачальников и атаманов. Он «со своей легкой руки» может спасать воинов от нелепой смерти.
А еще славяне верили: ребенка, рожденного 2 числа, оберегает мать-волчица. Маленький «новый» человечек, были убеждены они, близок по духу лесным зверям и птицам.
Запреты 2 ноября
Сегодня нельзя:
- Скандалить и ссориться — чтобы не лишиться гармонии, «богатырского» здоровья, верных друзей и соратников;
- Свататься, жениться и планировать свадьбу. Небеса в Артемьев день не приветствуют браки.
Приметы дня
- Волки «истошно» воют — к трескучим морозам;
- Белки запасают много орехов — к холодной, вьюжной зиме;
- Ветер долго дует с запада — к затяжным ливням и длительному снегопаду;
- Деревья с утра в инее — к неурожаю в грядущем году.