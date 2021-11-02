Артемьев день. Как 2 ноября обрести удачу и счастье на весь ближайший год

2 ноября отмечают Артемьев день. Рассказываем, какие традиции в этот праздник издревле соблюдали предки и чего не делали ни в коем случае.

Традиции Артемьева дня

На Руси торжество проводили за засолкой капусты. Прародители заготавливали ее на зиму и ставили немного свежей закуски на стол. По преданию, «летний» хрустящий овощ дает сил к жизни, очищает организм от негатива и последствий тяжелых болезней.

Мужчины в Артемьев день усердно трудились по дому: выполняли мелкий ремонт, правили покосившиеся заборы. Кстати, считалось: чем красивее, крепче и ровнее забор, тем урожайнее будет год.

Отметим, что святой Артемий — покровитель военачальников и атаманов. Он «со своей легкой руки» может спасать воинов от нелепой смерти.

А еще славяне верили: ребенка, рожденного 2 числа, оберегает мать-волчица. Маленький «новый» человечек, были убеждены они, близок по духу лесным зверям и птицам.

Волк. открытые источники в интернете

Запреты 2 ноября

Сегодня нельзя:

Скандалить и ссориться — чтобы не лишиться гармонии , «богатырского» здоровья , верных друзей и соратников;

«богатырского» здоровья верных друзей и соратников; Свататься , жениться и планировать свадьбу. Небеса в Артемьев день не приветствуют браки.

Приметы дня