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Жизнь

Хэллоуин-2021. Таинственные поздравления в прозе, стихах и смс

31 октября в мире отмечают самый мистический праздник — Хэллоуин. Altapress.ru подобрал к необычному торжеству таинственные и слегка устрашающие поздравления в прозе, стихах и смс.

Хэллоуин
Хэллоуин
СС0

Поздравления с Хэллоуином в прозе

Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!

С Хэллоуином! Пусть сегодня будет страшно весело и жутко интересно. Желаю летать по просторам радости милым привидением, желаю мчаться к счастью на скоростной метле, желаю «попить» кровушки у врагов, желаю оторваться на полную и запугать до мурашек всех вокруг.

С Хэллоуином. Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

Хэллоуин
Хэллоуин
СС0

Поздравления с Хэллоуином в стихах

Поздравляю с Хэллоуином,
Кто в костюме бабуина,
Кто в костюме приведения,
Ночка будет — удивление!

Пожелаю не грустить
И мечту осуществить!
Духов чтоб не повстречали,
Ангелы чтоб охраняли!

Что за праздник Хэллоуин?
С ним поздравить вас хотим.
Наряжайтесь побыстрей,
И пойдем встречать друзей.
Всех святых сегодня ждем,
С тыквой их пугать пойдем!

Можешь в ведьму превратиться
Или чертом нарядиться,
Нацепи усы и рожки
В дополнение к одежке,
Выпей крови ароматной,
Правда, это сок томатный,
Пусть вокруг всем будет страшно,
В Хэллоуине это важно.

Хэллоуин
Хэллоуин
СС0

Поздравления с Хэллоуином в смс

Пусть Хэллоуин веселый
От печалей всех хранит,
Принесет добро, здоровье,
Мечты осуществит!

Как оранжевая тыква,
Будет яркой жизнь пускай,
Чтоб к везению привыкнуть,
Ты его не отпускай!

Нечисть разная гуляет
В этот день и тут, и там.
И тебя я поздравляю,
Заходи, конфетку дам.

Мы с тобой поставим тыкву
И свечу зажжем внутри.
Люди к празднику привыкли,
Отмечают все — смотри.

В карнавальные костюмы
Мы оденемся с тобой.
Хороши собой и юны,
Погуляем под луной.

Не боимся мы напастей —
Знать, такой наш злой удел.
Вам желаем только счастья
И свершенья добрых дел!

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