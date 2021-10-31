Хэллоуин-2021. Таинственные поздравления в прозе, стихах и смс

Пусть Хэллоуин веселый

От печалей всех хранит,

Принесет добро, здоровье,

Мечты осуществит!



Как оранжевая тыква,

Будет яркой жизнь пускай,

Чтоб к везению привыкнуть,

Ты его не отпускай!

Нечисть разная гуляет

В этот день и тут, и там.

И тебя я поздравляю,

Заходи, конфетку дам.



Мы с тобой поставим тыкву

И свечу зажжем внутри.

Люди к празднику привыкли,

Отмечают все — смотри.