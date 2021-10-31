Хэллоуин-2021. Таинственные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Хэллоуином в прозе
Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!
С Хэллоуином! Пусть сегодня будет страшно весело и жутко интересно. Желаю летать по просторам радости милым привидением, желаю мчаться к счастью на скоростной метле, желаю «попить» кровушки у врагов, желаю оторваться на полную и запугать до мурашек всех вокруг.
С Хэллоуином. Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.
Поздравления с Хэллоуином в стихах
Поздравляю с Хэллоуином,
Кто в костюме бабуина,
Кто в костюме приведения,
Ночка будет — удивление!
Пожелаю не грустить
И мечту осуществить!
Духов чтоб не повстречали,
Ангелы чтоб охраняли!
Что за праздник Хэллоуин?
С ним поздравить вас хотим.
Наряжайтесь побыстрей,
И пойдем встречать друзей.
Всех святых сегодня ждем,
С тыквой их пугать пойдем!
Можешь в ведьму превратиться
Или чертом нарядиться,
Нацепи усы и рожки
В дополнение к одежке,
Выпей крови ароматной,
Правда, это сок томатный,
Пусть вокруг всем будет страшно,
В Хэллоуине это важно.
Поздравления с Хэллоуином в смс
Пусть Хэллоуин веселый
От печалей всех хранит,
Принесет добро, здоровье,
Мечты осуществит!
Как оранжевая тыква,
Будет яркой жизнь пускай,
Чтоб к везению привыкнуть,
Ты его не отпускай!
Нечисть разная гуляет
В этот день и тут, и там.
И тебя я поздравляю,
Заходи, конфетку дам.
Мы с тобой поставим тыкву
И свечу зажжем внутри.
Люди к празднику привыкли,
Отмечают все — смотри.
В карнавальные костюмы
Мы оденемся с тобой.
Хороши собой и юны,
Погуляем под луной.
Не боимся мы напастей —
Знать, такой наш злой удел.
Вам желаем только счастья
И свершенья добрых дел!