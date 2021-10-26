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Жизнь

День приятных неожиданностей. Поздравления в прозе, стихах и смс

26 октября — необычный праздник, День приятных неожиданностей. Сегодня принято говорить добрые слова просто так. Можно пожелать хорошего дня или выразить восхищение человеком. Altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Радость. Свобода. Небо
Радость. Свобода. Небо
СС0

Поздравления с Днем приятных неожиданностей в прозе

В руках пусть счастье твоих будет, а на плечо сядут удача и успех. Никогда рук не опускай, продолжай подниматься выше на горы славы. Поздравляю!

В день этот желаю мечтам сбываться в одно мгновение, радость пусть окружит вас, а счастье возьмет в объятия. Рядом пусть будут близкие и любимые, и слова пусть добрые летят бесконечно.

Пусть этот знаменательный день будет наполнен радостью и приятными сюрпризами! С праздником!

Мороженое.
Мороженое.
СС0

Поздравления с Днем приятных неожиданностей в стихах

Солнце ярче светит пусть,
И не подступает грусть
Исполняются мечты,
Даря счастье и цветы.

Принимай же поздравленья
От души, и для тебя
В нем любви полно бескрайней,
Нежности, тепла, добра.

Поздравляю от души!
Пусть достаток в дом спешит,
Пусть удача улыбнется,
Что потеряно — вернется.

Любят близкие пускай,
Льется счастье через край,
Теплота в семье живет
Днем и ночью, круглый год!

Я от всей души желаю
Счастья личного без края,
Впечатлений океан,
Чувств любовных ураган!

Веры, силы и здоровья
И душевного покоя!
А в карьере лишь расти,
Ценное все обрести!

Дети.Радость. Семья
Дети.Радость. Семья
ССО

Поздравления с Днем приятных неожиданностей в смс

Поздравляю от души
И желаю море счастья!
Пусть удача в дом спешит,
Мир твой радостью раскрасит.

Пусть везет вообще во всем,
И улыбка загорится,
И спешит веселье в дом,
Как любви и счастья птица!

Желаю счастья и здоровья,
Добра, везения с любовью,
Достатка, теплоты души,
Пускай мечта сама спешит!

Пускай все станет хорошо,
Струится жизнь, как нежный шелк,
Цветут улыбки для друзей,
И дни все станут веселей!

Не оставьте без внимания,
Дорогие, пожелания,
Праздника настали сроки,
Напишу я эти строки.
Чтоб рассвет встречать почаще,
Чтобы утро было слаще,
И людей приятных больше,
И задора чтоб подольше!

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