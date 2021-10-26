День приятных неожиданностей. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю от души

И желаю море счастья!

Пусть удача в дом спешит,

Мир твой радостью раскрасит.



Пусть везет вообще во всем,

И улыбка загорится,

И спешит веселье в дом,

Как любви и счастья птица!

Желаю счастья и здоровья,

Добра, везения с любовью,

Достатка, теплоты души,

Пускай мечта сама спешит!



Пускай все станет хорошо,

Струится жизнь, как нежный шелк,

Цветут улыбки для друзей,

И дни все станут веселей!