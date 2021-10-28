Международный день анимации. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

Анимацию, мультфильмы

Любят взрослые и дети,

Праздник празднуют сегодня

Все мультяшки на планете,

Ждем всегда героев новых

И сюжетов интересных,

Поздравляем всех, кто связан

С праздником таким чудесным!

Анимация делает мир интересней,

Благодаря ней счастливы малыши,

Она мультики делает ярче, чудесней,

Позволяет воплотить все мечты.



С Днем анимации тебя поздравляю,

Без нее был бы тусклым наш мир.