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Жизнь

Международный день анимации. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

28 октября — Международный день анимации. Сегодня приятные пожелания посвящают видео-мейкерам и тем, кто рисует мультфильмы. Altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Рисунок. Рисование.
Рисунок. Рисование.
СС0

Поздравления с Международным днем анимации в прозе

Поздравляю с Международным днем анимации и желаю ярких и красочных дней, чудесных и забавных идей, насыщенных и колоритных картинок, радостных и веселых эмоций, интересных и увлекательных событий, разноцветных желаний и фантастических представлений.

Поздравляю с Международным днем анимации, хочу пожелать крутых идей и веселых персонажей, сказочных воплощений и нереальных успехов в деятельности, неугасаемого вдохновения в творчестве и большого энтузиазма, чудесного настроения и личного счастья.

Поздравляю с Международным днем анимации и хочу пожелать правдоподобных воплощений и нереальных возможностей, великолепных идей и огромных достижений в деятельности, прекрасных творческих задумок и креатива в работе, оптимистичных сил и бодрости души.

Компьютер.
Компьютер.
CCO

Поздравления с Международным днем анимации в стихах

Анимацию, мультфильмы
Любят взрослые и дети,
Праздник празднуют сегодня
Все мультяшки на планете,
Ждем всегда героев новых
И сюжетов интересных,
Поздравляем всех, кто связан
С праздником таким чудесным!

Анимация делает мир интересней,
Благодаря ней счастливы малыши,
Она мультики делает ярче, чудесней,
Позволяет воплотить все мечты.

С Днем анимации тебя поздравляю,
Без нее был бы тусклым наш мир.

День анимации сегодня,
Вас поздравляю от души,
Пусть фильмы, ролики, проекты
Достойны будут, хороши.

Всем аниматорам — удачи
И вдохновения в труде.
Желаю вам черпать идеи
Я в повседневной суете.

Искусство, художники, краски
Искусство, художники, краски
СС0

Поздравления с Международным днем анимации в смс

Всех с праздником сегодня я
Спешу скорей поздравить,
День анимации, друзья,
Фантастично справить!

Пожелать хочу всем воз
Веселья, счастья, смеха,
Окружит пусть водоворот
Удачи и успеха!

В мире видеоискусства,
Как реанимация,
Действует на всех людей
Супер-анимация.

Всех, кто руку приложил
К действию волшебному,
Поздравляю от души,
Счастья непременно вам.

Анимация — искусство молодое,
И аудитория под стать.
То искусство смелое, живое,
И его легко воспринимать.

Отмечают в мире праздник люди.
Поздравляют тех, кто дарит нам
На экране буйство красок, судьбы,
Сказки, неподвластные годам.

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