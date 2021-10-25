День таможенника-2021. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем таможни,

Пусть успех будет в труде,

Чтоб работалось не сложно,

И в почете будь везде,

Контрабанду в раз разнюхай,

Охраняй страны кордон

И зарплатою огромной

Будь серьезно удивлен!

Проходит так легко и просто

Пусть на таможне вся работа!

В карьере я желаю роста,

Пускай жизнь будет слаще меда!



Пусть все рабочие денечки

Сопровождает лишь успех!

Пусть будут деньги в кошелечке,

Чтоб к целям не было помех!