День таможенника-2021. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем таможенника в прозе
С Днем таможенника! Пусть горести, невзгоды и печали не смогут просочиться через границу твоей судьбы, а здоровье, любовь, успех и благополучие имеют только внутренние паспорта и никогда не «выезжают».
Поздравляю с Днем таможенника России. Хочется пожелать работы без особого утруждения и нахальных лиц, желаю уважения и чести, прекрасного самочувствия и великолепного здоровья, оптимизма и бодрости, уверенных сил и личного блага.
Поздравляю с Днем таможенника России. Желаю оставаться твердым и уверенным щитом защиты на таможне, а также смелым и веселым человеком в жизни. Пусть работа обходится без инцидентов и недочетов, пусть каждый день дарит успех, достаток и чудное настроение!
Поздравления с Днем таможенника в стихах
Поздравляю с Днем таможни,
Пусть успех будет в труде,
Чтоб работалось не сложно,
И в почете будь везде,
Контрабанду в раз разнюхай,
Охраняй страны кордон
И зарплатою огромной
Будь серьезно удивлен!
Проходит так легко и просто
Пусть на таможне вся работа!
В карьере я желаю роста,
Пускай жизнь будет слаще меда!
Пусть все рабочие денечки
Сопровождает лишь успех!
Пусть будут деньги в кошелечке,
Чтоб к целям не было помех!
Таможенники — вам поздравление,
Успехов, славы и везения!
Высокой, достойной зарплаты,
Чтоб были счастливы, богаты!
Никакого чтоб обмана,
Работа чтоб всегда желанна,
Ответственности и терпения,
Благополучия и настроения!
Поздравления с Днем таможенника в смс
Контрабанда никакая
За границу не пройдет,
Ведь таможня дорогая
Службу трепетно несет.
Поздравляем с Днем таможни
И желаем вам и впредь,
Быть в работе осторожней
И внимательней смотреть.
Таможенник России!
Как гордо то звучит!
В твой праздник тебе стихи,
Комплименты и… магнит!
Он притянет тебе удачу,
Счастье, праздник и любовь!
Пусть отличное настроение
Взбудоражит в жилах кровь!
Таможенников сегодня поздравляем!
Хвала и честь вам, господа!
Вашу работу мы уважаем,
Желаем не париться вам по пустякам!