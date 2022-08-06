Поздравления в прозе
Поздравляю с Днём железнодорожных войск. Желаю держать оборону Родины, успешно строить новые дороги. Желаю избегать конфликтов и аварий. Желаю всегда оставаться в числе важнейших войск страны. Желаю всегда проявлять мужество, терпимость, мудрость, неуязвимость и упорство в решении поставленных задач, в стремлении к мечтам своего сердца.
Поздравляю с Днём железнодорожных войск и от души желаю уверенно идти к верной цели под стук колёс и мужественного сердца, гордиться своим призванием и непременно выполнять свой долг. Пусть поезд твоей судьбы никогда не сойдёт с рельс счастья и удачи, пусть за окном мелькают яркие и весёлые дни жизни.
Поздравляю с Днём железнодорожных войск и хочу пожелать уверенно в жизни прокладывать рельсы удачи и смело перебирать шпалы успеха и побед. Желаю невероятной силы духа, невозмутимой выдержки, отваги неутомимой, как летний зной, и здоровья крепчайшего, как зимние морозы.
Поздравления в стихах
Отмечают нынче праздник
Славные ж/д войска.
Поздравляю вас, ребята,
Служба ваша нелегка.
Полежать хочу удачи,
Пусть ваш поезд мчит вперед,
Каждый день пусть вам лишь счастье,
Вдохновение несет.
Будет пусть семья здорова,
Служба мирно лишь идет.
Жить желаю вам задорно,
Никогда не знать невзгод.
Железнодорожные войска —
Опора всей державы,
Побед немало на счету,
Достойны все вы славы.
Вас поздравляю от души,
Желаю процветания,
Всегда пусть дарит силы вам
Высокое призвание.
Пусть дома ждет всегда уют,
И чувство греет сердце,
Удача пусть вам распахнет
Свои, ребята, дверцы.
Ты слышал не раз про такие войска,
Которые нас охраняют,
Хранители рельс и шпал,
Им стишок наш мы посвящаем!
Пусть по путям проходят,
Лишь гражданские поезда,
А в небе зажжется, ваша,
Железнодорожная звезда!
Спасибо за доблестный труд,
Которые вы выполняете,
От нас вам низкий поклон,
Вы наши сердца миром наполняете!
Поздравления в смс
Я хочу пожелать, чтобы всегда были те люди, которые ждут дома. Пусть сердце всегда будет жить там, где хорошо и спокойно, чтобы чувства вели к победам, а сила воли не позволяла опустить руки. Поздравляю!
Сегодня мы поздравляем войска железнодорожников, это их день и слава нашим войскам! Страна гордиться вами и благодарна за вклад в победу России! Желаем, чтобы жизненные дороги никогда вас не подводили!
В день войск железнодорожных поздравляю Вас и желаю крепчайшего здоровья и выдержки, постоянной удачи и уважения, накопления профессионализма и отваги. Везения и достижения высоких побед в вашем деле, счастья и благополучия.