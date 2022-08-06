Отмечают нынче праздник Славные ж/д войска. Поздравляю вас, ребята, Служба ваша нелегка. Полежать хочу удачи, Пусть ваш поезд мчит вперед, Каждый день пусть вам лишь счастье, Вдохновение несет. Будет пусть семья здорова, Служба мирно лишь идет. Жить желаю вам задорно, Никогда не знать невзгод.

Железнодорожные войска — Опора всей державы, Побед немало на счету, Достойны все вы славы. Вас поздравляю от души, Желаю процветания, Всегда пусть дарит силы вам Высокое призвание. Пусть дома ждет всегда уют, И чувство греет сердце, Удача пусть вам распахнет Свои, ребята, дверцы.

Ты слышал не раз про такие войска,

Которые нас охраняют,

Хранители рельс и шпал,

Им стишок наш мы посвящаем!

Пусть по путям проходят,

Лишь гражданские поезда,

А в небе зажжется, ваша,

Железнодорожная звезда!

Спасибо за доблестный труд,

Которые вы выполняете,

От нас вам низкий поклон,

Вы наши сердца миром наполняете!