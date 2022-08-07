Поздравления в прозе
Уважаемые работники железнодорожного транспорта поздравляем вас с вашим профессиональным праздником — с днём железнодорожника! Спасибо вам за ваш очень нужный нелёгкий труд. Вы как артерии земли соединяете по суше города и страны. На вас держится экономика планеты. Пусть ваша жизнь будет ровной, спокойной, стабильной как рельсы. Удачные дни будут такими же частыми как шпалы. Пусть всегда светит зелёный семафор. И поезд успеха довезёт вас до вокзала счастья. Желаем вам успеха в профессиональной деятельности, оптимизма, энергичности, жизнерадостности, целеустремлённости, благополучия и исполнения желаний. Здоровья, мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким!
Уважаемые работники железной дороги! Спасибо вам за вашу тяжелую работу, которую вы добросовестно выполняете. Желаем вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Любви вам, счастья, простых человеческих радостей, которые скрашивают жизненный путь, делая его еще более приятным. Пусть ваш труд доставляет вам как можно больше положительных эмоций и интересных моментов.
Дорогие друзья, поздравляю Вас с Днём железнодорожника! Благодаря вашему высокому профессионализму встречи и расставания происходят вовремя, грузы доставляются в целости, сохранности и точно в срок. Пусть пассажиры будут благодарными, начальство понимающим, а трудовые задачи позволяют проявлять ваши лучшие качества. Здоровья, счастья, пусть дома вас ждут любимые люди, к которым хочется возвращаться снова и снова.
Поздравления в стихах
С Днем железнодорожника
Примите поздравление.
Желаем счастья и добра,
Всех благ преумножения.
Пускай по жизни Вас везет
Локомотив удачи,
Решаются легко всегда
Рабочие задачи.
Вам радостных и ярких дней —
Как шпал на рельсах прочных,
Здоровья и любви вагон
И красок жизни сочных.
Коль с железною дорогой
Довелось судьбу связать,
Пусть она успехов много
Тебе будет доставлять!
Пусть растёт твоя зарплата
И в прогрессии большой,
И удачей необъятной
Будет путь устелен твой!
Пусть карьерные ступеньки
Покорятся без труда,
И здоровье будет крепким
Все грядущие года!
Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.
Поздравления в смс
С Днем железнодорожника вас поздравляю.
От чистого сердца здоровья желаю.
Пускай мир подарит вам море тепла.
И в вашей душе будет жить доброта.
С Днем железнодорожника! Спасибо Вам за работу, которая приносит огромную пользу людям, будьте всегда здоровы, наполняйтесь силой и энергией и пусть дорога всегда будет безопасной, хорошего пути!
Всех железнодорожников поздравляю с профессиональным праздником. Желаю вам постоянного энтузиазма и достижения поставленных целей. Пусть ваши семьи будут благополучными и счастливыми!