Уважаемые работники железнодорожного транспорта поздравляем вас с вашим профессиональным праздником — с днём железнодорожника! Спасибо вам за ваш очень нужный нелёгкий труд. Вы как артерии земли соединяете по суше города и страны. На вас держится экономика планеты. Пусть ваша жизнь будет ровной, спокойной, стабильной как рельсы. Удачные дни будут такими же частыми как шпалы. Пусть всегда светит зелёный семафор. И поезд успеха довезёт вас до вокзала счастья. Желаем вам успеха в профессиональной деятельности, оптимизма, энергичности, жизнерадостности, целеустремлённости, благополучия и исполнения желаний. Здоровья, мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким!