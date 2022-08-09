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Жизнь

9 августа — Всемирный день книголюбов. История праздника

Многие праздники, появившись в какой-либо стране, со временем становились международными, благодаря тому, что популярность их распространялась за пределы государства. Так произошло и с Национальным Днём книголюбов США. Этот праздник практически сразу приобрёл поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днём книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.

Чтение, книги
Чтение, книги
СС0

Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели — те люди, для которых собственно книга и создаётся. Именно читателю, продолжающему сохранять книгу востребованной, в первую очередь посвящён Всемирный день книголюбов.

Магия книги — это своего рода особое таинство. Для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения — загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит окунуться в своём сознании и воображении.

Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на её чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения.

Одним из явлений современной жизни стали и электронные книги, позволяющие читателю всегда иметь при себе компактный гаджет, содержащий огромное количество литературных произведений. И тут уже речь идёт о вкусах и предпочтениях: кто-то стремится идти в ногу со временем, находя это удобным, а для кого-то книга — это непременно печатная продукция, бумажный том, который можно с трепетом взять в руки с книжной полки, полистать, и читать только в таком виде.

Все, кто присоединяется к празднованию этого дня, отмечают его по-разному. Для кого-то лучшим вариантом станет выделить время, найти спокойное место и забыть хоть ненадолго о повседневных проблемах, взяв в руки книгу и почитав в своё удовольствие.

Кому-то в радость будет просто побродить по книжному магазину, купив так долго ожидавшийся роман для себя или в подарок другу.

Отличным вариантом станет и чтение сказок ребёнку, для которого внимание мамы или папы наряду со сказкой, читаемой ему перед сном, превратятся в те самые мгновения, запоминающиеся надолго, иногда на всю жизнь. Такое чтение заодно сформирует у ребёнка и уважительное отношение к книгам, а возможно и любовь к чтению, разовьёт в нём грамотность.

Книжные магазины и издательства ко Дню книголюбов проводят выставки и ярмарки-распродажи. Писатели проводят презентации своих новых произведений, даря читателям автографы на память. Так происходит популяризация чтения — одна из задач этого праздника.

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