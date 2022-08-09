Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели — те люди, для которых собственно книга и создаётся. Именно читателю, продолжающему сохранять книгу востребованной, в первую очередь посвящён Всемирный день книголюбов.
Магия книги — это своего рода особое таинство. Для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения — загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит окунуться в своём сознании и воображении.
Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на её чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения.
Одним из явлений современной жизни стали и электронные книги, позволяющие читателю всегда иметь при себе компактный гаджет, содержащий огромное количество литературных произведений. И тут уже речь идёт о вкусах и предпочтениях: кто-то стремится идти в ногу со временем, находя это удобным, а для кого-то книга — это непременно печатная продукция, бумажный том, который можно с трепетом взять в руки с книжной полки, полистать, и читать только в таком виде.
Все, кто присоединяется к празднованию этого дня, отмечают его по-разному. Для кого-то лучшим вариантом станет выделить время, найти спокойное место и забыть хоть ненадолго о повседневных проблемах, взяв в руки книгу и почитав в своё удовольствие.
Кому-то в радость будет просто побродить по книжному магазину, купив так долго ожидавшийся роман для себя или в подарок другу.
Отличным вариантом станет и чтение сказок ребёнку, для которого внимание мамы или папы наряду со сказкой, читаемой ему перед сном, превратятся в те самые мгновения, запоминающиеся надолго, иногда на всю жизнь. Такое чтение заодно сформирует у ребёнка и уважительное отношение к книгам, а возможно и любовь к чтению, разовьёт в нём грамотность.
Книжные магазины и издательства ко Дню книголюбов проводят выставки и ярмарки-распродажи. Писатели проводят презентации своих новых произведений, даря читателям автографы на память. Так происходит популяризация чтения — одна из задач этого праздника.