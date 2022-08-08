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Жизнь

8 августа — Всемирный день кошек. Милые поздравления для «кошатников» в прозе, стихах и смс

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Altapress.ru публикует подборку приятных поздравлений для владельцев этих прекрасных животных в прозе, стихах и смс.

Толстый кот.
Толстый кот.
СС0.

Поздравления в прозе

На мягких лапках, тихим ходом крадется к нам всемирный день пушистых, хвостатых и усатых любимцев. Я от души хочу поздравить всех любителей самых характерных, грациозных и независимых питомцев. Пускай жизнь вам всегда только мурлыкает и никогда не гладит против шерсти. Удачи и везения вам во всем!

Поздравляю со Всемирным днём кошек, с праздником нежности, тепла и ласки от любимых питомцев. Желаю, чтобы эти чудесные существа всегда согревали нас своей любовью, чтобы все кошки и коты на планете жили достойной жизнью, чтобы мягкие лапки помогали расслабиться после тяжёлого трудового дня, чтобы острые коготки смогли отпугнуть любого врага.

Поздравляю со Всемирным днём наших замечательных и ласковых питомцев, наших кошек. Пусть все кошки, коты и котята мира будут здоровы, пусть у домашних будут отменные и добрые хозяева, пусть хищники обитают среди полноценной и благоухающей природы. Желаю, чтобы нежность, ласка и доброе мурлыканье любимого комочка всегда придавало тебе сил, уверенности и вдохновения.

Поздравления в стихах

Ты устал, пришел домой,
Рядом будет кто с тобой?
На диване кто лежит
И под нос тебе мурчит?

Ну конечно! Это кошка!
Полежит с тобой немножко,
Сразу злость твоя пройдет
И спокойствие придет!

И в всемирный кошек день
Нам поздравить их не лень,
Наших лучших лекарей,
Наших преданных друзей!

Всех любителей мурлык,
Тех, кто к нежностям привык,
Поздравляю с Днем котов,
Ваш котэ уже готов?
Валерьянку открывай,
Корм кошачий насыпай.
Он — любимец теть и дядь,
Угощай зверька и гладь,
А тебе желаю я,
Котик чтоб не рвал белья,
Со стола не воровал,
Елку дома не ронял,
Сил пусть котик придает,
И любовь взамен дает.

Всех «кошатников» поздравить
С днем волшебным я хочу.
Пожелание здоровья
Всем усатым промурчу.

Стресс снимают пусть исправно
Кошки милые всегда,
Ведь когда пушистик рядом
Все, что кроме — ерунда.

Поздравления в смс

Поздравляем всех владельцев и любителей прекрасных, пушистых и загадочных домашних питомцев! Желаем Вашему любимцу крепкого здоровья, активного долголетия, пусть Ваше общение приносит взаимную радость.

Со Всемирным днём кошек! Желаю по жизни идти уверенной, гордой и грациозной кошачьей походкой, желаю, чтобы тёплая любовь и нежное мурлыканье пушистого любимца согревали в любую погоду.

С днем кошек, пушистых и лысых!
Хозяев ликует душа,
Все кошки немножко актрисы,
Жизнь с кошкою хороша!

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