Ты устал, пришел домой,

Рядом будет кто с тобой?

На диване кто лежит

И под нос тебе мурчит?



Ну конечно! Это кошка!

Полежит с тобой немножко,

Сразу злость твоя пройдет

И спокойствие придет!



И в всемирный кошек день

Нам поздравить их не лень,

Наших лучших лекарей,

Наших преданных друзей!

Всех любителей мурлык,

Тех, кто к нежностям привык,

Поздравляю с Днем котов,

Ваш котэ уже готов?

Валерьянку открывай,

Корм кошачий насыпай.

Он — любимец теть и дядь,

Угощай зверька и гладь,

А тебе желаю я,

Котик чтоб не рвал белья,

Со стола не воровал,

Елку дома не ронял,

Сил пусть котик придает,

И любовь взамен дает.