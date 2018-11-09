Автору вирусного видео про медведицу и медвежонка пришлось оправдываться

Многих восхищает упорство медвежонка, однако ролик получил массу критики. Автора обвинили за то, что дрон приблизился слишком близко к животным. В том числе присоединившиеся к обсуждению ученые рассказали, что этот аппарат расценивается медведями как источник опасности.
Доктор Жаклин Гилл из Университета Мэна (США) призвала людей не делиться подобными видеороликами: «Видео с медвежонком, карабкающимся к его взволнованной матери, разлетелось, как символ настойчивости. Но это не так. Это опасная настойчивость безответственного оператора, который должен был предполагать последствия».
Дмитрий Кедров в интервью ТАСС рассказал, что хотел показать «интересный, нестандартный эпизод, связанный с жизнью диких животных». Для этого он использовал зум, а не приближал аппарат близко к животным. Однако профессиональный операторы заявили, что дрон действительно был на небольшом расстоянии от карабкающихся вверх медведей.