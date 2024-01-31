Бабушка с внуком поставили на уши полицию и Международную гимназию

"112" сообщает, что заметив боеприпас на место вызвали саперов, кинолога с собакой и следственно-оперативную группу. Учеников и сотрудников гимназии эвакуировали.
Граната оказалась ненастоящей.
Отмечается, что бабушка разрешила внуку взять с собой в учебное заведение игрушку, которую ему подарили родители. Предмет оказался сильно похож на гранату Ф-1.
Несмотря на то, что игрушка была безопасной, правоохранители ее изъяли.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник принес в учебное заведение боеприпас.
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