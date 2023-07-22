22 июля
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Жизнь

Бамбл-кофе, чайное мороженое и вишневый кулер. 6 освежающих напитков для жаркого лета

Пока в Барнауле до +30 градусов, хочется порадовать себя освежающим напитком. Врачи рекомендуют в жару пить квас, натуральные морсы и свежевыжатые соки, а лучше всего - простую чистую воду. Но это, согласитесь, скучно. Давайте готовить что-нибудь поинтереснее и повкуснее.

Прохладительные напитки
Прохладительные напитки
freepik.com/@ KamranAydinov

Бамбл-кофе

Напитки на основе кофе и апельсинового сока многие оценили за оригинальный вкус с кислинкой. Бамбл-кофе получил свое название из-за схожести по цвету со шмелем.

Яркая солнечная полоска плавно переходит в насыщенную коричневую.

В составе всего четыре ингредиента: эспрессо — 50 мл, карамельный сироп — 15 мл, апельсины средние — 2 штуки, кубики льда — по вкусу.

  • Сварите эспрессо, охладите его в холодильнике. Промойте апельсины, отрежьте пару долек. Из остальной части выжмите сок.
  • В стаканы положите кубики льда, налейте до половины апельсиновый сок. Аккуратно по стенке стакана налейте карамельный сироп.
  • Аналогичным способом добавьте в стаканы охлажденный кофе.

В идеале слои не должны смешиваться сначала для эффектной подачи, а потом можно и взболтать. Украсьте стаканы дольками апельсинов.

Освежающие напитки.
Освежающие напитки.
unsplash.com

Ревеневый чай

Вам понадобится пять стеблей ревеня, восемь стаканов воды, четыре ложки сушеной мяты и она же свежая - для украшения.

  • В кастрюльку положите ревень и залейте четырьмя стаканами воды, варите на слабом огне полчаса.
  • Процедите жидкость, добавьте немного сахара по желанию и остудите.
  • Заварите мятный чай четырьмя стаканами кипятка, соедините чай с отваром из ревеня.
  • Перелейте напиток в кувшин, добавьте лед и листья свежей мяты.
Чай.
Чай.
unsplash.com

Чайное мороженое

100 мл пломбира, 60 г сливочного мороженого и черный чай – вот все, что нужно.

  • Заварите в меру крепкий черный чай, остудите напиток.
  • Добавьте в него мороженое и хорошо взбейте миксером или в блендере.
  • Вылейте напиток в высокий бокал, добавьте лед и посыпьте ванилином или корицей.

Киви-облепиха

Киви - 1 шт., облепиха замороженная - 50 г, яблочный сок - 150 мл, лед колотый- 0,5 стакана.

  • Киви очистите от кожуры, произвольно нарежьте и выложите в чашу блендера.
  • Добавьте облепиху, влейте яблочный сок и взбейте.
  • Перелейте содержимое блендера в стакан со льдом через ситечко, чтобы избавиться от косточек облепихи, и подавайте.
Освежающие напитки.
Освежающие напитки.
unsplash.com

Безалкогольный спритц

  • В шейкере со льдом соедините листик базилика, шесть листьев мяты, две полоски из цедры лимона, дольку апельсина, четверть стакана нарезанного кубиками огурца.
  • Встряхните. Вылейте в стакан и сверху долейте газированной воды.

Вишневый кулер

  • 230 г вишни без косточек взбейте блендером в пюре, добавьте полстакана сахара.
  • Заварите крепкий чай каркаде (1 столовая ложка на стакан) и остудите. Все смешайте, подавайте со льдом, украсив вишнями.
  • При желании в напиток можно добавить газированной воды.
Вишня
Вишня
СС0

Факты:
Чем больше в напитке сахара, тем труднее утолить им жажду.
В жару не стоит добавлять в напитки «теплые» ингредиенты: имбирь, тмин, перец, мед, куркума, гвоздика могут сделать даже холодный напиток согревающим. Добавляйте орегано, лаванду, мяту, душицу, чабрец, шиповник лайм или лимон.
В идеальном коктейле должно быть не менее двух, но не более пяти ингредиентов (лед не считается).

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