Бамбл-кофе, чайное мороженое и вишневый кулер. 6 освежающих напитков для жаркого лета

Бамбл-кофе
Напитки на основе кофе и апельсинового сока многие оценили за оригинальный вкус с кислинкой. Бамбл-кофе получил свое название из-за схожести по цвету со шмелем.
Яркая солнечная полоска плавно переходит в насыщенную коричневую.
В составе всего четыре ингредиента: эспрессо — 50 мл, карамельный сироп — 15 мл, апельсины средние — 2 штуки, кубики льда — по вкусу.
- Сварите эспрессо, охладите его в холодильнике. Промойте апельсины, отрежьте пару долек. Из остальной части выжмите сок.
- В стаканы положите кубики льда, налейте до половины апельсиновый сок. Аккуратно по стенке стакана налейте карамельный сироп.
- Аналогичным способом добавьте в стаканы охлажденный кофе.
В идеале слои не должны смешиваться сначала для эффектной подачи, а потом можно и взболтать. Украсьте стаканы дольками апельсинов.
Ревеневый чай
Вам понадобится пять стеблей ревеня, восемь стаканов воды, четыре ложки сушеной мяты и она же свежая - для украшения.
- В кастрюльку положите ревень и залейте четырьмя стаканами воды, варите на слабом огне полчаса.
- Процедите жидкость, добавьте немного сахара по желанию и остудите.
- Заварите мятный чай четырьмя стаканами кипятка, соедините чай с отваром из ревеня.
- Перелейте напиток в кувшин, добавьте лед и листья свежей мяты.
Чайное мороженое
100 мл пломбира, 60 г сливочного мороженого и черный чай – вот все, что нужно.
- Заварите в меру крепкий черный чай, остудите напиток.
- Добавьте в него мороженое и хорошо взбейте миксером или в блендере.
- Вылейте напиток в высокий бокал, добавьте лед и посыпьте ванилином или корицей.
Киви-облепиха
Киви - 1 шт., облепиха замороженная - 50 г, яблочный сок - 150 мл, лед колотый- 0,5 стакана.
- Киви очистите от кожуры, произвольно нарежьте и выложите в чашу блендера.
- Добавьте облепиху, влейте яблочный сок и взбейте.
- Перелейте содержимое блендера в стакан со льдом через ситечко, чтобы избавиться от косточек облепихи, и подавайте.
Безалкогольный спритц
- В шейкере со льдом соедините листик базилика, шесть листьев мяты, две полоски из цедры лимона, дольку апельсина, четверть стакана нарезанного кубиками огурца.
- Встряхните. Вылейте в стакан и сверху долейте газированной воды.
Вишневый кулер
- 230 г вишни без косточек взбейте блендером в пюре, добавьте полстакана сахара.
- Заварите крепкий чай каркаде (1 столовая ложка на стакан) и остудите. Все смешайте, подавайте со льдом, украсив вишнями.
- При желании в напиток можно добавить газированной воды.
Факты:
Чем больше в напитке сахара, тем труднее утолить им жажду.
В жару не стоит добавлять в напитки «теплые» ингредиенты: имбирь, тмин, перец, мед, куркума, гвоздика могут сделать даже холодный напиток согревающим. Добавляйте орегано, лаванду, мяту, душицу, чабрец, шиповник лайм или лимон.
В идеальном коктейле должно быть не менее двух, но не более пяти ингредиентов (лед не считается).