Банк «Открытие»: каждый пятый сибиряк использует ювелирные украшения как инструмент сбережений

65% женщин и 40% мужчин в Сибири носят ювелирные украшения каждый день. 13% мужчин и 4% женщин никогда не тратят деньги на ювелирные украшения. Большинство мужчин и женщин покупают себе ювелирные изделия не чаще раза в год. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции» ко Дню ювелира 31 января.

47% мужчин и лишь 19% женщин никогда не носят ювелирные украшения. При этом каждый день их носят 40% мужчин и 65% женщин. Еще 9% мужчин и 11% женщин украшают себя таким образом только по праздникам, а 5% мужчин и столько же женщин — два-три раза в неделю.

63% женщин (самая высокая доля по стране) и 45% мужчин предпочитают дорогие ювелирные украшения. 15% женщин и 26% мужчин в качестве единственного украшения используют обручальное кольцо. 19% мужчин и 20% представительниц прекрасного пола являются поклонниками недорогой бижутерии. Дорогую бижутерию выбирают 10% сибиряков и всего 2% сибирячек из числа тех, кто носит украшения.

76% женщин и 58% мужчин покупают украшения себе не чаще, чем раз в год. Несколько раз в год это делают 20% женщин и 29% мужчин. 4% женщин и 13% заявили, что не покупают себе ювелирных украшений никогда.

В отношении таких подарков другим людям сибиряки менее щедры, чем к себе. Не чаще раза в год покупают ювелирные украшения друзьям или близким 53% женщин и 48% мужчин. Несколько раз в год это делают 11% женщин и 28% мужчин. Несколько раз в месяц — лишь 2% сибиряков. При этом 22% мужчин и 37% женщин не дарят таких подарков никогда.

17% мужчин и 14% женщин заявили, что не тратят ни копейки на ювелирные изделия. 5% мужчин и 14% женщин тратят не более 5 тысяч рублей в год, 28% мужчин и 11% представительниц прекрасного пола тратят на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей, 24% мужчин и 33% женщин — от 10 до 20 тысяч, 14% мужчин и 12% женщин — от 20 до 50 тысяч, 2% мужчин — свыше 50 тысяч рублей в год. При этом 12% мужчин и 16% женщин затруднились оценить свои расходы на «ювелирку».

У 29% мужчин и 46% женщин в семье есть украшения и ювелирные изделия, доставшиеся им от старших поколений и передающиеся по наследству. У 71% мужчин и 54% женщин нет таких украшений.

16% мужчин и 23% женщин используют ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности. 84% мужчин и 77% женщин не превращают ювелирные украшения в инструмент сбережений.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» и «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие») 18−25 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.