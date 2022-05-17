Банк «Открытие»: 63% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии не ожидают дефицита продовольствия в стране

63% жителей СФО, Забайкалья и республики Бурятия не ожидают дефицита продовольствия в стране в дальнейшем, но 57% уже заметили его признаки. 24% начали делать продовольственные запасы во время пандемии COVID-19 или после начала специальной военной России. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

57% респондентов заметили за последние два месяца дефицит тех или иных продовольственных товаров (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа). Чаще всего опрошенные сталкивались с дефицитом сахара (49%), круп и макарон (15%), растительного масла (11%). По 10% заметили проблемы с поставкой чая, кофе и картофеля, 8% - соли. 5% заметили дефицит мяса (свинина, говядина, курица), 4% - сливочного масла и молока.

43% пока не замечали продовольственного дефицита. Точно не ожидают дефицита продовольствия в России в ближайшее время 21% опрошенных, еще 42% скорее не ожидают. Уверены в неизбежности продовольственного дефицита 3%, еще 20% допускают его возможность. 14% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

59% респондентов из регионов Сибири, Забайкалья и Бурятии никогда не делали продовольственных запасов и не планируют. По этому показателю указанные регионы находятся в числе макрорегионов-лидеров по стране.

14% опрошенных начали делать продовольственные запасы во время пандемии COVID-19. 10% стали формировать продовольственные запасы после начала военной спецоперации. Еще 17% пока не делали таких запасов, но планируют начать.

Из тех, кто делает запасы продовольствия или намерен начать их делать, чаще всего жители обозначенных регионов планируют запасать крупы и макароны (79%), сахар (70%), растительное масло (55%), чай или кофе (51%), соль (34%). При этом по 17% планируют запасать мясо и картофель, по 13% - сливочное масло и алкоголь, 9% - молоко.

Лишь у 9% опрошенных респондентов есть домашнее подсобное хозяйство (козы, куры), 91% его не имеют. Больше всего имеющих подсобное хозяйство на Дальнем Востоке (25%), меньше всего — в Сибири (9%).

У 58% опрошенных есть дачи. Из них 51% выращивают на ней овощи и фрукты, и только 7% не выращивают ничего.

28% из тех, кто выращивает на даче овощи и фрукты, планирует в 2022 году посадить чуть больше картошки, чем обычно. 58% планируют посадить столько же картошки, как и в прошлые годы.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 6−15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.