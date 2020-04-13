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Жизнь

Банки хотят получить полный доступ к счетам пострадавших от коронавируса россиян

Российские банки хотят получить доступ к данным об операциях по счетам и картам своих клиентов, которые претендуют на кредитные каникулы, пишет РБК.

На 45% больше финансовых пирамид выявил Банк России в первом квартале 2018 года.
На 45% больше финансовых пирамид выявил Банк России в первом квартале 2018 года.
CC0

В банках утверждают, что такая мера позволит оценить, насколько на самом деле снизились доходы граждан, а также узнать о теневых заработках тех, кто желает получить послабления.

«Принимая решение о предоставлении или отказе в предоставлении мер поддержки, мы испытываем дефицит данных, позволяющих принять обоснованное решение», — рассказал представитель одного из крупных банков.

Сейчас идею обсуждают в Национальном совете финансового рынка, где представлены крупные банки, после инициативу передадут в Центробанк.

Согласно закону о кредитных каникулах банк может потребовать от заемщика подтверждение того, что он потерял часть своих доходов. Однако часть клиентов может иметь неофициальные источники дохода.

Банки не могут оперативно проверить информацию о клиенте в базах ФНС и ПФР, где указываются неактуальные данные за прошлый год. Также у государства нет единого сервиса, раскрывающего все доходы граждан.

Банкир. Деньги.
Банкир. Деньги.
СС0

Напомним, Совфед 2 апреля одобрил закон о кредитных каникулах, который предусматривает полугодовую отсрочку по выплате долгов для россиян, оказавшихся в тяжелых условиях. При этом во время каникул банки продолжат начислять проценты.

Ранее сообщалось, что российские банки не спешат спасать «жертв коронавируса» и без энтузиазма идут на реструктуризацию займов для частных лиц. Центробанк и вовсе призвал поторопиться с выплатой кредитов и не жаловаться на коронавирус.

Накануне россиянам «пообещали» падение доходов на 17,5%. Есть и более позитивные прогнозы, но они маловероятны.

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