Бархатные тяги и iPhone 20: что продают россияне на «Авито»

На «Авито» россияне часто выставляют шуточные и забавные объявления. Altapress.ru собрал подборку самых смешных товаров и услуг.

Чтобы начать переписку с ассистентом нужно зарегистрироваться на Авито.

1. Некоторые выставляют на продажу новинки техники — iPhone 20 за миллион рублей. За такую сумму вы получите телефон с 8 камерами в отличном состоянии.

iPhone 202023. «Авито»

2. Кто-то решает найти друзей на «Авито». Однако для дружбы есть несколько условий: нужно быть миллионером и заплатить за услугу миллион рублей.

Друг для миллионера. «Авито»

3. Не обошлось и без последнего писка моды. Бархатные тяги 42 размера всего за 800 рублей продают в Ижевске. Кстати, мы уже рассказывали, откуда пошло такое название.

Тяги бархатные. «Авито»

4. К новой обуви нужны носки. За 3 млн рублей можно не купить, а одолжить один носок на час. По словам продавца, он в отличном состоянии.

Носок в аренду. «Авито»

5. Если вы давно хотели завести домашнего питомца, но не знали кого выбрать, то муха — отличный вариант. «Комнатного мухтара» продают за тысячу рублей.

Мухтар комнатный. «Авито»

6. Домашних питомцев нельзя оставлять без обновок. Милейшие шапочки для котов продают всего за 200 рублей. Ранее мы показывали. какие шапки продают для маленьких собак.

Шапочка для кота. «Авито»

7. Любителям «Игры престолов» можно арендовать железный трон из сериала и почувствовать настоящим правителем.

Железный трон. «Авито»

Ранее барнаулец выставил на «Авито» яйцо динозавра за 200 млн рублей.