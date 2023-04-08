Бархатные тяги и iPhone 20: что продают россияне на «Авито»

1. Некоторые выставляют на продажу новинки техники — iPhone 20 за миллион рублей. За такую сумму вы получите телефон с 8 камерами в отличном состоянии.
2. Кто-то решает найти друзей на «Авито». Однако для дружбы есть несколько условий: нужно быть миллионером и заплатить за услугу миллион рублей.
3. Не обошлось и без последнего писка моды. Бархатные тяги 42 размера всего за 800 рублей продают в Ижевске. Кстати, мы уже рассказывали, откуда пошло такое название.
4. К новой обуви нужны носки. За 3 млн рублей можно не купить, а одолжить один носок на час. По словам продавца, он в отличном состоянии.
5. Если вы давно хотели завести домашнего питомца, но не знали кого выбрать, то муха — отличный вариант. «Комнатного мухтара» продают за тысячу рублей.
6. Домашних питомцев нельзя оставлять без обновок. Милейшие шапочки для котов продают всего за 200 рублей. Ранее мы показывали. какие шапки продают для маленьких собак.
7. Любителям «Игры престолов» можно арендовать железный трон из сериала и почувствовать настоящим правителем.
Ранее барнаулец выставил на «Авито» яйцо динозавра за 200 млн рублей.