Барнаул готовят к сезону фонтанов: покрасят «Космос» и почистят «Лилию»

В Барнауле готовят к сезону фонтаны, но пока не известно, когда их запустят, сообщает официальный сайт города.

Специалисты приступили к расконсервации и помывке чаш фонтанов, подготовке к запуску и техническому обслуживанию.

«Проводят ревизию насосных станций, осуществляют их текущий ремонт. Произведена покраска трубопроводов. Проводят текущий ремонт чаш фонтанов: восстановливают плиточное покрытие и частичную герметизацию. В ближайшее время проведут покраску наиболее проблемных чаш фонтанов, таких как „Лилия“ и „Космос“», — рассказали в мэрии.

В администрации также рассказали, как пережил зиму пешеходный фонтан в сквере на улице Панфиловцев, созданный в 2019 году по национальному проекту «Жилье и городская среда»

«После зимы находится в хорошем состоянии и в текущем ремонте не нуждается», — заверили эксперты.

Дата запуска фонтанов в Барнауле пока неизвестна — зависит от эпидемиологической обстановки в городе.

Светодинамический фонтан. altapress.ru

Напомним, вечером 7 октября 2019 года состоялся пробный запуск первого пешеходного светодинамического фонтана.

Людям понравилось, хотя днем ранее горожане жестко его раскритиковали. Просто тогда включили днем, а в темноте вода бурлит интереснее.

Реконструкция сквера обошлась в 22,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что фонтан у алтайского драмтеатра в 2020 году станет светомузыкальным.