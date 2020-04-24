Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 апреля 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаул готовят к сезону фонтанов: покрасят «Космос» и почистят «Лилию»

В Барнауле готовят к сезону фонтаны, но пока не известно, когда их запустят, сообщает официальный сайт города.

Иван Купала. 2018 год. Фонтан.
Иван Купала. 2018 год. Фонтан.
Ирина Пергаева.

Специалисты приступили к расконсервации и помывке чаш фонтанов, подготовке к запуску и техническому обслуживанию.

«Проводят ревизию насосных станций, осуществляют их текущий ремонт. Произведена покраска трубопроводов. Проводят текущий ремонт чаш фонтанов: восстановливают плиточное покрытие и частичную герметизацию. В ближайшее время проведут покраску наиболее проблемных чаш фонтанов, таких как „Лилия“ и „Космос“», — рассказали в мэрии.

В администрации также рассказали, как пережил зиму пешеходный фонтан в сквере на улице Панфиловцев, созданный в 2019 году по национальному проекту «Жилье и городская среда»

«После зимы находится в хорошем состоянии и в текущем ремонте не нуждается», — заверили эксперты.

Дата запуска фонтанов в Барнауле пока неизвестна — зависит от эпидемиологической обстановки в городе.

Светодинамический фонтан.
Светодинамический фонтан.
altapress.ru

Напомним, вечером 7 октября 2019 года состоялся пробный запуск первого пешеходного светодинамического фонтана.

Людям понравилось, хотя днем ранее горожане жестко его раскритиковали. Просто тогда включили днем, а в темноте вода бурлит интереснее.

Реконструкция сквера обошлась в 22,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что фонтан у алтайского драмтеатра в 2020 году станет светомузыкальным.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость