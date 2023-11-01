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Жизнь

Барнаул — не Шанхай, новые автобусы и ипотека на 25 лет. Что произошло в Алтайском крае 1 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Сумма и срок ипотеки в Алтайском крае достигли исторического максимума.
  • Алтайские бизнесмены и чиновники порассуждали о том, почему Барнаул не может «немедленно стать Шанхаем» и есть ли вообще у современных инвесторов условия для подвигов.
  • Молочные предприятия Алтайского края стали выпускать меньше сливочного масла, хотя прежде регион был лидером по его производству. Причины — в снижении спроса и высокой конкуренцией с дешевой белорусской продукцией.
  • В Барнауле от площади Спартака до Нового рынка временно пустят новые большие автобусы.
  • Мост на Новом рынке в Барнауле готовят к открытию в ноябре. Что там сейчас происходит — смотрите в нашем репортаже.

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