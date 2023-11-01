Барнаул — не Шанхай, новые автобусы и ипотека на 25 лет. Что произошло в Алтайском крае 1 ноября

- Сумма и срок ипотеки в Алтайском крае достигли исторического максимума.
- Алтайские бизнесмены и чиновники порассуждали о том, почему Барнаул не может «немедленно стать Шанхаем» и есть ли вообще у современных инвесторов условия для подвигов.
- Молочные предприятия Алтайского края стали выпускать меньше сливочного масла, хотя прежде регион был лидером по его производству. Причины — в снижении спроса и высокой конкуренцией с дешевой белорусской продукцией.
- В Барнауле от площади Спартака до Нового рынка временно пустят новые большие автобусы.
- Мост на Новом рынке в Барнауле готовят к открытию в ноябре. Что там сейчас происходит — смотрите в нашем репортаже.
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