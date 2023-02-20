Барнаул в лучах весеннего солнца в объективе altapress.ru

Фотограф altapress.ru поймал редкие кадры того, как город нежится в лучах солнца. Эти фотографии заряжены на приближение весны и хорошее настроение.

Снег еще лежит на обочинах Барнаула, а мороз и не думает уходить. Но солнце греет уже по весеннему, и скоро придет долгожданное тепло.

Барнаул в лучах солнца Александр Чегодайкин Барнаул в лучах солнца Александр Чегодайкин Барнаул в лучах солнца Александр Чегодайкин

Город живет в размеренном темпе. Люди ходят по магазинам, рабочие возводят новый жилой комплекс, а студенты спешат домой после пар.

Барнаул в лучах солнца Александр Чегодайкин Барнаул в лучах солнца Александр Чегодайкин Барнаул в лучах солнца Александр Чегодайкин

К слову, теплая погода уже совсем скоро установится в Алтайском крае. Однако синоптики предупреждают, что март довольно непредсказуем и будет то радовать теплыми деньками, то пугать зимними холодами.