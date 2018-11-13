Барнаул вошел в десятку самых добрых городов России

Барнаул вошел в список самых добрых городов России. К такому выводу пришли эксперты сайта Avito , которые ко Всемирном дню доброты провели исследование.

Столица Алтайского края заняла 8 место среди крупных городов по доле объявлений с бесплатными товарами. В Барнауле этот показатель равен 1,7%.

Лидерами по доле объявлений с текстом «отдам даром» на сайте Avito стали Уфа (2,8%) и Казань (2,7%), а также Ростов-на-Дону, Иркутск (по 2,2%), Волгоград и Ульяновск (по 2,1%).

Самые низкие позиции среди крупных городов — у Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы (по 0,9%). На последнем месте — Красноярск — 0,5%. По всей России этот показатель составил 1,6%.

Эксперты пришли к выводу, что жители Барнаула стали добрее — по сравнению прошлым годом они на 16% чаще стали дарить вещи. Также в исследовании сказано, что барнаульцы помогают другим возводить загородные дома, обустраивать быт и обживать новые квартиры, бесплатно передавая с помощью Avito стройматериалы, бытовую технику, посуду, мебель и другие товары.