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Жизнь

Барнаулец в гараже прятал растения, внешне схожие с коноплей

В Алтайском крае мужчину задержали за хранение в гараже запрещенных растений, сообщает региональное МВД,

Конопля сушится. Алтайский край.
Конопля сушится. Алтайский край.
22.мвд.рф

В Барнауле сотрудники наркоконтроля получили информацию, что ранее судимый 36-летний мужчина хранит наркотики.

«В ходе обыска гаражного бокса подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли части растений, внешне схожих с наркосодержащим растением коноплей», — рассказали в ведомстве.

Растения отправили на экспертизу, по результатам которой установили — это марихуана общим весом 189 граммов.

Барнаулец признался и пояснил, что дикорастущую коноплю нарвал для собственного употребления.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Ранее сообщили про жителя Германии, задержанного в аэропорту Барнаула, которого будут судить за «кофейные зернышки».

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