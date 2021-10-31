Барнаулец в гараже прятал растения, внешне схожие с коноплей

В Барнауле сотрудники наркоконтроля получили информацию, что ранее судимый 36-летний мужчина хранит наркотики.
«В ходе обыска гаражного бокса подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли части растений, внешне схожих с наркосодержащим растением коноплей», — рассказали в ведомстве.
Растения отправили на экспертизу, по результатам которой установили — это марихуана общим весом 189 граммов.
Барнаулец признался и пояснил, что дикорастущую коноплю нарвал для собственного употребления.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
Ранее сообщили про жителя Германии, задержанного в аэропорту Барнаула, которого будут судить за «кофейные зернышки».