В Бийске полицейские приехали успокоить скандалиста и нашли два пакета конопли

Наркотики полицейские обнаружили у жителя Бийска, когда приехали к нему по другому поводу.
«Два пакета с запрещенным веществом сотрудники ППС обнаружили во время отработки сообщения о скандале», — рассказали в ведомстве.
Согласно заключению экспертов, житель наукограда в сарае хранил 538 граммов марихуаны.
Примечательно, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Теперь бийчанину грозит до 10 лет лишения свободы за «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
Ранее в Бийске чиновники поехали на поиски свалки мусора и нашли заросли конопли.