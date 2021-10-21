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Жизнь

В Бийске полицейские приехали успокоить скандалиста и нашли два пакета конопли

В Алтайском крае полицейские изъяли у рецидивиста более полукилограмма марихуаны, сообщает региональное МВД.

Изъятая марихуана
Изъятая марихуана
ГУ МВД России по Алтайскому кррю

Наркотики полицейские обнаружили у жителя Бийска, когда приехали к нему по другому поводу.

«Два пакета с запрещенным веществом сотрудники ППС обнаружили во время отработки сообщения о скандале», — рассказали в ведомстве.

Согласно заключению экспертов, житель наукограда в сарае хранил 538 граммов марихуаны.

Примечательно, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Теперь бийчанину грозит до 10 лет лишения свободы за «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Ранее в Бийске чиновники поехали на поиски свалки мусора и нашли заросли конопли.

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