Барнаульские активисты начали бесконтактную антикоррупционную пропаганду

«На базе ТОС уже прошел целый ряд круглых столов по этой теме с участием представителей депутатского корпуса и доверенным лицом уполномоченного по правам человека в Ленинском районе», — отметили в администрации города.
Заниматься пропагандой активисты будут по краевому гранту.
За счет бюджета в типографии напечатали более тысячи листовок и плакатов против коррупции. Их будут распространять через доски объявлений и почтовые ящики барнаульцев.
Ранее врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу попался на получении крупной взятки.
Его предшественник, бывший начальник этого же отдела, Андрей Абрамов получил восемь лет тюрьмы строго режима и штраф 13 млн рублей за взятку.
Также экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий за взятку получил 6 лет строгого режима