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Жизнь

Барнаульские активисты начали бесконтактную антикоррупционную пропаганду

Активисты ТОС «Народный» в Барнауле решили донести до населения важность вопросов противодействия коррупции, сообщили в мэрии. В условиях угрозы распространения коронавируса делать это будут бесконтактным способом.

Барнаул против коррупции.
Барнаул против коррупции.
barnaul.org

«На базе ТОС уже прошел целый ряд круглых столов по этой теме с участием представителей депутатского корпуса и доверенным лицом уполномоченного по правам человека в Ленинском районе», — отметили в администрации города.

Заниматься пропагандой активисты будут по краевому гранту.

Барнаул против коррупции.
Барнаул против коррупции.
barnaul.org

За счет бюджета в типографии напечатали более тысячи листовок и плакатов против коррупции. Их будут распространять через доски объявлений и почтовые ящики барнаульцев.

Ранее врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу попался на получении крупной взятки.

Его предшественник, бывший начальник этого же отдела, Андрей Абрамов получил восемь лет тюрьмы строго режима и штраф 13 млн рублей за взятку.

Также экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий за взятку получил 6 лет строгого режима

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